Бывшая №1 из Украины в лидерах чемпионата мира по шахматам в Москве, ее сестра – в ТОП-10

Анна Музычук в игре / Фото: fide.com

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На чемпионате мира по быстрым шахматам, который проходит в эти дни в Москве, 27 декабря было сыграно четыре тура в женской сетке турнира по рапиду. В результате по 6,5 очка из восьми возможных набрали сразу четыре участницы – румынка Ирина Бульмага, китаянки Тань Чжунъи и Лэй Тинцзе и бывшая чемпионка мира из Украины Мария Музычук. Ранее мы писали, что звезда мировых шахмат со скандалом уходит из сборной Украины.

На пол-очка от четверки лидеров отстают шесть участниц, в том числе и экс-украинка Екатерина Лагно, которая сейчас выступает за Россию, и чемпионка мира по рапиду и блицу 2016 года украинка Анна Музычук. У мужчин после 10 туров с 8 очками лидирует действующий чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен. Также сегодня состоялась презентация кубков чемпионата мира, изготовленных в Лондоне из стерлингового серебра и покрытых позолотой.

Ранее мы писали, что Анна Музычук поздравила россиянку, которой проиграла на самом сильном турнире в истории шахмат. Украинка в на своей странице в Facebook подвела итоги выступления на Турнире претенденток в Казани, где она заняла второе место, уступив лишь хозяйке соревнований – россиянке Александре Горячкиной. При этом Анна Музычук поздравила свою сестру Марию с завоеванием приза за лучшую партию на состязаниях.

Также Анна Музычук призналась, почему не откажется от турниров в России:

"Понимаю возмущение людей. Да, Россия напала на нашу страну, идет война. Больно, что погибло столько украинцев. Но поймите и меня: Россия – ведущая шахматная страна, шахматы там очень поддерживаются. Президент Международной шахматной федерации россиянин. Ежегодно в России проводится несколько соревнований самого высокого уровня, будут там проводиться и в дальнейшем. Это не вопрос пропуска одного турнира. Если мы отказываемся ездить на соревнования в Россию, то можно завершать профессиональную карьеру. С 2014 года мы с Марией ездили в Россию исключительно на официальные соревнования. Вопрос нашего участия в соревнованиях на территории РФ мы обсуждали с руководством области и города Львова. Они ответили, что нас понимают и сказали: "Езжайте и побеждайте".

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