Бывшая украинка проиграла финал чемпионата мира по шахматам

Выступающая под российским флагом Екатерина Лагно на тай-брейке уступила китаянке Цзюй Вэньцзюнь в финале женского чемпионата мира по шахматам, который проходил в Ханты-Мансийске (Россия). Итоговый счет матча – 5:3 в пользу китайской шахматистки. Четвертая партия тай-брейка с контролем времени 10 минут с добавлением 10 секунд после каждого хода, в которой Лагно играла черными фигурами, закончилась победой Цзюй Вэньцзюнь. Отметим, что Екатерина Лагно родилась во Львове и до 2014 года представляла Украину, но затем приняла решение перейти в российское гражданство.

По итогам четырех партий была зафиксирована ничья 2:2. На тай-брейке соперницы сыграли две партии с контролем времени 25 минут плюс 10 секунд за каждый ход и две партии с контролем времени 10 минут плюс 10 секунд за каждый ход.

Лагно, а также две полуфиналистки турнира украинка Мария Музычук и россиянка Александра Костенюк получат право выступить в турнире претенденток на звание чемпионки мира в цикле 2019-2020 годов.

В мае Цзюй Вэньцзюнь победила свою соотечественницу Тань Чжунъи в матче за шахматную корону.

Напомним, что в битве за мужскую шахматную корону Магнус Карлсен и Фабиано Каруана сыграли уже десять партий, и пока никто ни разу не победил.