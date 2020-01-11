Бывший игрок Американской лиги бейсбола спровоцировал массовую драку в Венесуэле

Матч по бейсболу в Венесуэле

Неприятным инцидентом завершился матч чемпионата Венесуэлы по бейсболу. Соперники повздорили, что привело к массовой потасовке. Ранее мы писали, что игра между командами "Майами Марлинс" и "Атланта Брэйвз" едва не началась с крупной драки в регулярном сезоне Главной лиги бейсбола (MLB) в США.

В Венесуэле же все произошло в концовке. Матч бейсбольной лиги между клубами "Карибес" и "Сулия" закончился потасовкой, в котором приняли участие обе команды. Конфликт нарастал в ходе матча, и драка стала его развязкой. Ранее на поле неоднократно вспыхивали другие потасовки, которые судьям удавалось нейтрализовать. Встреча шла к завершению при разгромном счете в пользу "Карибес", но в одном из иннингов бывший бэттер клуба МLB, "Аризоны Даймондбэкс", Алекс Ромеро спровоцировал драку. В Америке ныне 36-летний Ромеро выступал всего один сезон – 2008/2009.

Парень, играющий в настоящее время за "Сулию", нервно отреагировал на то, что питчер "Карибес" якобы нарочно бросил мяч в его сторону. Ромеро, видимо, решил, что питчеру подсказал стоявший за его спиной соперник, поэтому сразу атаковал кэтчера, врезав ему битой. Тот в долгу не остался – и началась потасовка. К счастью, все закончилось без серьезных последствий.

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