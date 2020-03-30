Бывший мэр Рио-де-Жанейро обвинен в коррупции во время подготовки Олимпийских игр-2016

Эдуардо Паес обвинен в пассивной коррупции и мошенничестве при проведении торгов

Бывший мэр Рио-де-Жанейро Эдуардо Паес обвинен в пассивной коррупции и мошенничестве при проведении торгов во время строительства места проведения Олимпийских и Паралимпийских игр 2016 года. Отмечается, что тендер на строительство парка Деодоро был одобрен при строительстве зданий в северной части комплекса. Туда входили Олимпийский стадион Whitewater, центр BMX, хоккейный центр, стрелковый центр, стадион Deodoro. На строительство было затрачено более 129 миллионов долларов.

Обвинение утверждает, что со стороны Паеса было преднамеренное намерение ограничить участие различных компаний в борьбе за получение госзаказа. Экс-мэр, в свою очередь, отрицает все обвинения в свой адрес.

Реклама

Ранее мы писали, что двукратная олимпийская чемпионка Светлана Хоркина выступила с весьма своеобразным объяснением происходящего в мире. "Перенос Олимпиады – Божье наказание. Нельзя было обижать Россию": эпический спич гимнастки-депутата из РФ.

Смотрите, как олимпийский огонь прибыл в Японию:

Олимпийский огонь Игр-2020 прибыл в Японию из Греции Видео: Reuters

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама