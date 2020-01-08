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"Цените каждое мгновение": Беленюк выразил сожаление в связи с авиакатастрофой

8 января, 12:04

Борец поддержал родных погибших

Жан Беленюк

Жан Беленюк / Фото: Getty Images

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Серебряный призер Олимпийских игр по греко-римской борьбе Жан Беленюк выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой самолета Boeing 737 украинской авикомпании в Иране.

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"Учитывая, что сам летал в Тегеран и обратно рейсом PS752 МАУ, понимаю, насколько хрупка и непредсказуема человеческая жизнь! Цените каждое ее мгновение! Берегите себя! Искренние соболезнования родным и близким погибших!", – написал Беленюк.

Авиакатастрофа произошла утром 8 января. На борту находилось 177 человек. Все пассажиры и члены экипажа погибли.

Ранее тренер сборной Украины выразил соболезнование в связи с крушением самолета в Иране. Ассистент Андрея Шевченко молится за жертв трагедии в Иране.

Напомним, авиалайнер Boeing-737 "Международных авиалиний Украины" с 176 людьми на борту потерпел крушение после взлета в аэропорту Тегерана. Причиной аварии стала техническая неисправность. Самолет направлялся из аэропорта имени Имама Хомейни в Киев.

Видео: Reuters

Все подробности в спецтеме Крушение украинского самолета Boeing-737 в Иране

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Жан Беленюк крушение Боинга авиакрушение в Иране

Источник: Сегодня|Спорт

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