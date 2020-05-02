Чемпион Европы по гимнастике тренируется в конюшне: появились фото

Пандемия коронавируса закрыла спортивные арены и отменила соревнования, но не смогла отбить тягу к занятиям у атлетов. Мы продолжаем показывать, как спортсмены мирового уровня приспосабливаются к обстоятельствам и тренируются даже в условиях жесткого карантина, когда арены закрыты. Ранее мы говорили о таких находчивых атлетах:
- Жо Мур на ферме, Иман Авдич – в теплице
- Легкоатлетка Дезири Хенри – на поле для гольфа
- Боксер Томми Уорд – на лужайке у дома
Сегодня – британский гимнаст Доминик Каннингем, который тренируется на территории одной из конюшен Уолсолла. 24-летний атлет выполняет специфические гимнастические упражнения, прыгает на батуте, подтягивается рядом с лошадьми.
Доминик – чемпион Европы в Глазго 2018 году в вольных упражнениях. В составе команды Великобритании Каннингем также выиграл серебряную медаль того же чемпионата. На чемпионате мира 2019 года вместе с командой квалифицировался на Олимпиаду-2020 в Токио, которая из-за пандемии перенесена на следующий год.
Видео: как тренируется Доминик Каннингем
Кстати, на днях в Австралии после жесткого карантина открыли пляжи. Они вновь доступны для серферов и пловцов, хотя жесткие меры социального дистанцирования остаются в силе.
Смотрите видео, как украинская синхронистка Елизавета Яхно тренируется дома с попугаем на плече:
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