Чемпион Европы по гимнастике тренируется в конюшне: появились фото

Продолжаем серию репортажей о спортсменах мирового класса, которые вынуждены на карантине тренироваться в необычных местах

Пандемия коронавируса закрыла спортивные арены и отменила соревнования, но не смогла отбить тягу к занятиям у атлетов. Мы продолжаем показывать, как спортсмены мирового уровня приспосабливаются к обстоятельствам и тренируются даже в условиях жесткого карантина, когда арены закрыты. Ранее мы говорили о таких находчивых атлетах:

Сегодня – британский гимнаст Доминик Каннингем, который тренируется на территории одной из конюшен Уолсолла. 24-летний атлет выполняет специфические гимнастические упражнения, прыгает на батуте, подтягивается рядом с лошадьми.

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Доминик – чемпион Европы в Глазго 2018 году в вольных упражнениях. В составе команды Великобритании Каннингем также выиграл серебряную медаль того же чемпионата. На чемпионате мира 2019 года вместе с командой квалифицировался на Олимпиаду-2020 в Токио, которая из-за пандемии перенесена на следующий год.







Видео: как тренируется Доминик Каннингем

Кстати, на днях в Австралии после жесткого карантина открыли пляжи. Они вновь доступны для серферов и пловцов, хотя жесткие меры социального дистанцирования остаются в силе.

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Смотрите видео, как украинская синхронистка Елизавета Яхно тренируется дома с попугаем на плече:

Елизавета Яхно – тренировка дома в условиях карантина

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