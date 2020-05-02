Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 26,97
29,24
  1. Новости спорта
  2. Новости спорта

Чемпион Европы по гимнастике тренируется в конюшне: появились фото

2 мая, 11:25

Алексей Андрейцев

Продолжаем серию репортажей о спортсменах мирового класса, которые вынуждены на карантине тренироваться в необычных местах

Пандемия коронавируса закрыла спортивные арены и отменила соревнования, но не смогла отбить тягу к занятиям у атлетов. Мы продолжаем показывать, как спортсмены мирового уровня приспосабливаются к обстоятельствам и тренируются даже в условиях жесткого карантина, когда арены закрыты. Ранее мы говорили о таких находчивых атлетах:

Сегодня – британский гимнаст Доминик Каннингем, который тренируется на территории одной из конюшен Уолсолла. 24-летний атлет выполняет специфические гимнастические упражнения, прыгает на батуте, подтягивается рядом с лошадьми.

Реклама

Доминик – чемпион Европы в Глазго 2018 году в вольных упражнениях. В составе команды Великобритании Каннингем также выиграл серебряную медаль того же чемпионата. На чемпионате мира 2019 года вместе с командой квалифицировался на Олимпиаду-2020 в Токио, которая из-за пандемии перенесена на следующий год.


Видео: как тренируется Доминик Каннингем

Кстати, на днях в Австралии после жесткого карантина открыли пляжи. Они вновь доступны для серферов и пловцов, хотя жесткие меры социального дистанцирования остаются в силе.

Реклама

Смотрите видео, как украинская синхронистка Елизавета Яхно тренируется дома с попугаем на плече:

Елизавета Яхно – тренировка дома в условиях карантина

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

карантин спортивная гимнастика спортсмен гимнаст

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус против спорта в режиме онлайн: жертвы, переносы и выздоровления
Коронавирус против спорта в режиме онлайн: жертвы, переносы и выздоровленияФутбол
Беленюк попросил премьер-министра о послаблении для спортсменов: что имел в виду борец-депутат
Беленюк попросил премьер-министра о послаблении для спортсменов: что имел в виду борец-депутатДругие
Карантин со звездой спорта: лев своими руками и поездка к маме – секреты чемпионки мира по борьбе
Карантин со звездой спорта: лев своими руками и поездка к маме – секреты чемпионки мира по борьбеДругие
"Не одной же мне умирать!" Самая красивая спортсменка Украины поставила тарелку перед носом – и побежалаДругие
Родилась в Киеве, но славу ковала для России: именинница дня – очаровательная Каролина
Родилась в Киеве, но славу ковала для России: именинница дня – очаровательная КаролинаДругие
Усик решил вытереть ноги об Усика, а Свитолина устроила
Усик решил вытереть ноги об Усика, а Свитолина устроила "стриптиз": звезды спорта зажигают на карантинеДругие

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...