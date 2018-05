Чемпион мира по снукеру Марк Уильмс голым явился на пресс-конференцию

Валлиец Марк Уильямс после победы на чемпионате мира по снукеру пришел голым на итоговую пресс-конференцию, выполнив свое обещание. "Человек слова", – пишут британские СМИ.

Уильямс, становившийся чемпионом мира в 2000 и 2003 годах, ранее заявил, что в случае победы придет на пресс-конференцию голым, прикрывшись лишь ведерком для льда. В понедельник 43-летний спортсмен в финале обыграл шотландца Джона Хиггинса со счетом 18:16. После победы Уильямса спросили, помнит ли он о своем обещании.

"Хотя (председатель World Snooker, управляющей всеми коммерческими правами мирового снукера) Барри Хирн может оштрафовать или как-то наказать меня, я должен сделать", – смущенно сказал Уильямс под смех и аплодисменты болельщиков.

Спустя несколько минут Уильямс появился в зале для пресс-конференций, по пояс обернутый полотенцем, которое он снял, сев за стол. "Не подходите слишком близко", – говорил он любопытным журналистам.

He's a man of his word...



As promised, Mark Williams has arrived for his press conference as world champion – naked!#bbcsnooker pic.twitter.com/yEF9h2MqMF