Чемпион мира по снукеру Марк Уильмс голым явился на пресс-конференцию

Валлиец Марк Уильямс после победы на чемпионате мира по снукеру пришел голым на итоговую пресс-конференцию, выполнив свое обещание. "Человек слова", – пишут британские СМИ.

Уильямс, становившийся чемпионом мира в 2000 и 2003 годах, ранее заявил, что в случае победы придет на пресс-конференцию голым, прикрывшись лишь ведерком для льда. В понедельник 43-летний спортсмен в финале обыграл шотландца Джона Хиггинса со счетом 18:16. После победы Уильямса спросили, помнит ли он о своем обещании.

"Хотя (председатель World Snooker, управляющей всеми коммерческими правами мирового снукера) Барри Хирн может оштрафовать или как-то наказать меня, я должен сделать", – смущенно сказал Уильямс под смех и аплодисменты болельщиков.

Спустя несколько минут Уильямс появился в зале для пресс-конференций, по пояс обернутый полотенцем, которое он снял, сев за стол. "Не подходите слишком близко", – говорил он любопытным журналистам.

He's a man of his word...



As promised, Mark Williams has arrived for his press conference as world champion – naked!#bbcsnooker pic.twitter.com/yEF9h2MqMF — BBC Snooker (@BBCSnooker) 7 травня 2018 р.

Марк Уильямс как победитель получил чек на 425 тысяч фунтов стерлингов (около 575 тысяч долларов). Джону Хиггинсу достался чек на 180 тысяч фунтов (около 245 тысяч долларов).

Напомним, что в прошлом году победитель чемпионата мира 2015 года по снукеру Стюарт Бинхэм получил шестимесячную дисквалификацию за ставки.