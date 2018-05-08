Чемпион мира по снукеру пьянствовал всю ночь, а наутро оказался в одной постели с мужчиной

Трехкратный чемпион мира по снукеру валлиец Марк Уильямс, переигравший в финале чемпионата мира-2018 шотландца Джона Хиггинса со счетом – 18:16, рассказал, как отметил победу.

43-летний спортсмен сдержал обещание, данное в начале турнира, и пришел в зал для общения с журналистами в одном полотенце, которое затем снял.

В течение всей ночи с 7 на 8 мая Марк оставлял в соцсетях записи, в которых рассказывал, что продолжает пить и не остановится до восхода солнца.

"Утро следующего дня. Понятия не имею, как я оказался в кровати с Ли Уокером, но кого это волнует", – написал Уильямс, добавив, что его мучает похмелье.

The morning after, not really sure how I’m in bed with @leewalker147 but who cares pic.twitter.com/Wt90s80WNO — MARK WILLIAMS M.B.E (@markwil147) 8 мая 2018 г.

Ли Уокер также профессиональный игрок в снукер, его лучшим достижением был выход в четвертьфинал чемпионатов мира.

Напомним, что Марк Уильямс побеждал на чемпионатах мира также в 2000 и 2003 годах. В свою очередь, завоевавший "серебро" Джон Хиггинс побеждал на чемпионатах мира в 1998, 2007, 2009 и 2011 годах.

Марк Уильямс как победитель получил чек на 425 тысяч фунтов стерлингов. Джону Хиггинсу достался чек на 180 тысяч фунтов.

Напомним, что в прошлом году победитель чемпионата мира 2015 года по снукеру Стюарт Бинхэм получил шестимесячную дисквалификацию за ставки.