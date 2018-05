Чемпион мира по снукеру пьянствовал всю ночь, а наутро оказался в одной постели с мужчиной

Трехкратный чемпион мира по снукеру валлиец Марк Уильямс, переигравший в финале чемпионата мира-2018 шотландца Джона Хиггинса со счетом – 18:16, рассказал, как отметил победу.

43-летний спортсмен сдержал обещание, данное в начале турнира, и пришел в зал для общения с журналистами в одном полотенце, которое затем снял.

В течение всей ночи с 7 на 8 мая Марк оставлял в соцсетях записи, в которых рассказывал, что продолжает пить и не остановится до восхода солнца.

"Утро следующего дня. Понятия не имею, как я оказался в кровати с Ли Уокером, но кого это волнует", – написал Уильямс, добавив, что его мучает похмелье.

The morning after, not really sure how I’m in bed with @leewalker147 but who cares pic.twitter.com/Wt90s80WNO