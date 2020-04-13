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Чемпион мира по триатлону пошел работать медиком в Венгрии и прошел обряд крещения

13 апреля, 12:40

Вадим Авдасев

Акос Ванек заявил, что почувствовал призыв Бога, и покинул спорт

Всемирная пандемия коронавируса вынудила некоторых людей покинуть свои привычные занятия. Недавно баскетбольные судьи в Италии вернулись к работе врачами из-за пандемии коронавируса. Еще один бывший человек спорта стал работать медиком в Венгрии.

Бывший триатлонист Акос Ванек посвятил спорту 22 года и завершил карьеру в прошлом году. В 2014 году он выиграл Кубок мира. По его словам, он услышал призыв Бога и пошел работать парамедиком. С ноября 2019 года он состоит в бригаде в скорой помощи и сейчас ездит на вызовы людей, подхвативших коронавирусную инфекцию.

Кроме того, на Пасху Ванек собирался креститься, но с этим возникли проблемы из-за закрытия церквей в Венгрии. Однако ему дали разрешение пройти обряд крещения в практически пустом помещении в присутствии лишь нескольких служителей церкви.

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После этого Акос сделал селфи в автомобиле скорой помощи в полной защитной амуниции.

Читайте о том, что опытный украинский триатлонист попался на допинге.

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Венгрия Будапешт триатлон коронавирус медик

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