Чемпион по фридайвингу показал, как задерживать дыхание на несколько минут

Советы чемпиона мира по фридайвингу украинца Александра Бубенчикова

Чемпион по фридайвингу показал, как задерживать дыхание на несколько минут 2019-02-22T09:57:00+02:00 Другие Советы чемпиона мира по фридайвингу украинца Александра Бубенчикова

9 минут под водой – такой рекорд летом прошлого года установил украинский спортсмен Александр Бубенчиков на чемпионате мира по фридайвингу. За это время он проплыл под водой расстояние в 280 метров. Приемам чемпиона попробовал научиться корреспондент "Сегодня" Вячеслав Лакомкин.

Александр Бубенчиков говорит, что в Украине не очень много мест для занятия этим видом спорта, но когда ныряешь – то попадаешь как-будто в другой мир. "Когда ты ныряешь на глубину, то оказываешься в каком-то подводном космосе, где ты в состоянии невесомости, имеешь полную свободу движений и ощущаешь себя абсолютно свободным", – говорит Бубенчиков.

Напомним, что Александр Бубенчиков завоевал золотую медаль чемпионата мира Individual AIDA Pool Freediving World Championship 2018, проплыв под водой без дыхания 289 метров. Первое место спортсмен занял в дисциплине динамика в ластах, где целью является проплыть максимальное расстояние в длину на задержке дыхания.

Александр Бубенчиков является абсолютным чемпионом и рекордсменом Украины по фридайвингу, рекордсменом мира, установил более 30-ти национальных рекордов, неоднократно завоевывал серебряные и бронзовые медали чемпионатов мира в предыдущие годы, но на высшую ступень пьедестала поднялся впервые. Максимальные достижения спортсмена: 9 минут и 3 секунды в задержке дыхания на время, 289 метров в длину в ластах, 95 метров в глубину в ластах.

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