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Бразильский атлет устроил сектор для толкания ядра на заброшенном участке

6 мая, 18:48

Алексей Андрейцев

Чемпион в толкании ядра тренируется на заброшенном участке: будни спортсмена на карантине

Бразильский легкоатлет Дарлан Романи, который специализируется на толкании ядра, на карантине устроил себе импровизированный сектор для соревнований на соседнем с его домом заброшенном участке. В бразильском Брагаста-Паулиста спортсмен, кроме пробежек и выполнения традиционных для толкателя ядра упражнений, также пытается сдвинуть с места огромную грузовую машину.

Персональный рекорд Дарлана – 22,61 метра, он чемпион Панамериканских игр 2019 года. А действующий мировой рекорд в толкании ядра (23,12 метра) был установлен 30 лет назад – в 1990 году.

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Ранее мы рассказывали о таких находчивых атлетах:

Так занимается бразильский легкоатлет Дарлан Романи:

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легкая атлетика карантин тренировка толкание ядра

Источник: Сегодня|Спорт

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