Бразильский атлет устроил сектор для толкания ядра на заброшенном участке

Бразильский легкоатлет Дарлан Романи, который специализируется на толкании ядра, на карантине устроил себе импровизированный сектор для соревнований на соседнем с его домом заброшенном участке. В бразильском Брагаста-Паулиста спортсмен, кроме пробежек и выполнения традиционных для толкателя ядра упражнений, также пытается сдвинуть с места огромную грузовую машину.
Персональный рекорд Дарлана – 22,61 метра, он чемпион Панамериканских игр 2019 года. А действующий мировой рекорд в толкании ядра (23,12 метра) был установлен 30 лет назад – в 1990 году.
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Так занимается бразильский легкоатлет Дарлан Романи:
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