Чемпионат Европы по карате: украинцы вернулись с тремя медалями
У нас три награды чемпионата Европы, а вид спорта спасают от французской гильотины
Украина возвращается из испанской Гвадалахары с тремя медалями чемпионата Европы! На одну меньше, чем в прошлом году, зато с камбеком командного "золота". Женская сборная в составе Анжелики Терлюги, Дианы Шостак, Галины Мельник и Аниты Серегиной вернула титул чемпионок в кумите, который завоевывали в 2017-м. В полуфинале сразили итальянок (15:8), а в финале – турчанок (2:1). По "бронзе" взяли в личке в кумите традиционные медалисты – Анита Серегина (до 61 кг) и Станислав Горуна (до 75 кг), у которых уже по 9 и 6 континентальных наград.
Чемпионат прошел под девизом: "Карате – олимпийский спорт". После того как месяц назад организаторы ОИ-2024 в Париже неожиданно объявили, что в их программе не будет карате, дебютирующего в Токио-2020, в интернете начал распространяться хештег #Karate2024. Интересно, что скалолазание, скейтбординг и серфинг хотят оставить, а также добавить брейк-данс. Странно это решение еще и тем, что успешнее Франции в карате только Япония (198 медалей ЧМ против 167). Тем не менее программа еще не утверждена МОКом, а Международная федерация карате намерена отстаивать свой вид на переговорах.
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