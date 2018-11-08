Чемпионат мира по шахматам: две украинки пробились в 1/8 финала

На проходящем сейчас в российском городе Ханты-Мансийск чемпионате мира по шахматам сформировались все пары 1/8 финала. Среди 16-ти шахматисток, которые продолжают борьбу за главный приз, две украинки – сестры Анна и Мария Музычук. Точнее – три, но львовянка Екатерина Лагно, как известно, еще в 2014 году сменила гражданство и сейчас представляет Россию.

В 1/16 финала Анна Музычук без особых проблем справилась с Анастасией Боднарук, выиграв обе партии. А вот Марии Музычук пришлось поднапрячься в борьбе с турчанкой Екатериной Аталик – бывшей россиянкой. Украинка проиграла первую партию, выиграла вторую и только на тай-брейке добилась своего – 2,5:1,5.

В 1/8 финала Анна Музычук встретится с Антоанетой Стефановой (Болгария), а Мария Музычук – с Мобиной Алинасаб (Иран).

Не смогла пройти в 1/8 финала Анна Ушенина – она проиграла россиянке Валентине Гуниной – 0,5:1,5.

Еще на первом этапе ЧМ сошла еще пара украинских шахматисток – Инна Гапоненко и Наталья Жукова. Причем Гапоненко уступила одесситке Ирине Круш, которая выступает за США, куда уехала с родителями еще в детстве.

Напомним, что известные львовские гроссмейстеры Василий Иванчук и Анна Музычук стали лауреатами конкурса "Шахматный Гетьман", как лучший шахматист и лучшая шахматистка Украины 2017 года.

А весной 2018-го Анна Музычук стала чемпионкой Европы по блицу, который проходил в Тбилиси.