Чемпионат Украины по фигурному катанию выиграла скандальная россиянка

13-летняя Анастасия Шаботова, ставшая знаменитой после слов о "правильном" допинге, выиграла соревнования в Киеве

Подиум чемпионата Украины по фигурному катанию / Фото: Сегодня|Спорт

В четверг в Киеве завершился чемпионат Украины по фигурному катанию. Соревнования на протяжении трех дней принимала Ледовая арена на улице Шалетт. Несмотря на свободный вход, зрителей на трибуне было немного – до полусотни. Собрались в основном друзья и родственники участников: чемпионат проходил в будние дни, да еще и в рабочее время.

Победителем у мужчин стал 17-летний Иван Шмуратко. А у девушек первое место заняла 13-летняя Анастасия Шаботова – скандальная российская фигуристка, ставшая известной после разговора о "правильном" допинге и получившая украинский паспорт этим летом.

Интересно, что в соревнованиях пар, как спортивных, так и танцевальных, было всего по три претендента на медали. Таким образом, все участники этих категорий гарантированно брали награды. Оставалось лишь определить, какого достоинства. Все результаты чемпионата Украины по фигурному катанию 2019 года:

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Чемпионат Украины по фигурному катанию, мужчины:

Иван Шмуратко – 222.42 (сумма баллов) Кирилл Лишенко – 180.42 Андрей Кокура – 176.96 Глеб Смотров – 164.07 Михаил Рудковский – 156.22

Чемпионат Украины по фигурному катанию, девушки:

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Анастасия Шаботова – 189.23 Таисия Спесивцева – 142.46 Анастасия Гожва – 139.34 Ева Шульга – 138.26 Марина Жданович – 135.73

Чемпионат Украины по фигурному катанию, танцы на льду:

Александра Назарова / Максим Никитин – 200.97 Дарья Попова / Владимир Беликов – 179.97 Мария Голубцова / Кирилл Белобров – 162.06

Чемпионат Украины по фигурному катанию. Танцы на льду. Награждение

Чемпионат Украины по фигурному катанию, пары:

Катерина Дзицюк / Иван Павлов – 162.81 Виктория Бычкова / Иван Хобта – 156.01 София Нестерова / Артем Даренский – 135.73

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