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Чемпионат Украины по фигурному катанию выиграла скандальная россиянка

19 декабря, 21:19

13-летняя Анастасия Шаботова, ставшая знаменитой после слов о "правильном" допинге, выиграла соревнования в Киеве

Подиум чемпионата Украины по фигурному катанию

Подиум чемпионата Украины по фигурному катанию / Фото: Сегодня|Спорт

В четверг в Киеве завершился чемпионат Украины по фигурному катанию. Соревнования на протяжении трех дней принимала Ледовая арена на улице Шалетт. Несмотря на свободный вход, зрителей на трибуне было немного – до полусотни. Собрались в основном друзья и родственники участников: чемпионат проходил в будние дни, да еще и в рабочее время.

Победителем у мужчин стал 17-летний Иван Шмуратко. А у девушек первое место заняла 13-летняя Анастасия Шаботова – скандальная российская фигуристка, ставшая известной после разговора о "правильном" допинге и получившая украинский паспорт этим летом.

Интересно, что в соревнованиях пар, как спортивных, так и танцевальных, было всего по три претендента на медали. Таким образом, все участники этих категорий гарантированно брали награды. Оставалось лишь определить, какого достоинства. Все результаты чемпионата Украины по фигурному катанию 2019 года:

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Чемпионат Украины по фигурному катанию, мужчины:

  1. Иван Шмуратко – 222.42 (сумма баллов)
  2. Кирилл Лишенко – 180.42
  3. Андрей Кокура – 176.96
  4. Глеб Смотров – 164.07
  5. Михаил Рудковский – 156.22

Чемпионат Украины по фигурному катанию, девушки:

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  1. Анастасия Шаботова – 189.23
  2. Таисия Спесивцева – 142.46
  3. Анастасия Гожва – 139.34
  4. Ева Шульга – 138.26
  5. Марина Жданович – 135.73

Чемпионат Украины по фигурному катанию, танцы на льду:

  1. Александра Назарова / Максим Никитин – 200.97
  2. Дарья Попова / Владимир Беликов – 179.97
  3. Мария Голубцова / Кирилл Белобров – 162.06
Чемпионат Украины по фигурному катанию. Танцы на льду. Награждение

Чемпионат Украины по фигурному катанию, пары:

  1. Катерина Дзицюк / Иван Павлов – 162.81
  2. Виктория Бычкова / Иван Хобта – 156.01
  3. София Нестерова / Артем Даренский – 135.73

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Источник: Сегодня|Спорт

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