Чемпионат Украины по фигурному катанию выиграла скандальная россиянка

В четверг в Киеве завершился чемпионат Украины по фигурному катанию. Соревнования на протяжении трех дней принимала Ледовая арена на улице Шалетт. Несмотря на свободный вход, зрителей на трибуне было немного – до полусотни. Собрались в основном друзья и родственники участников: чемпионат проходил в будние дни, да еще и в рабочее время.
Победителем у мужчин стал 17-летний Иван Шмуратко. А у девушек первое место заняла 13-летняя Анастасия Шаботова – скандальная российская фигуристка, ставшая известной после разговора о "правильном" допинге и получившая украинский паспорт этим летом.
Интересно, что в соревнованиях пар, как спортивных, так и танцевальных, было всего по три претендента на медали. Таким образом, все участники этих категорий гарантированно брали награды. Оставалось лишь определить, какого достоинства. Все результаты чемпионата Украины по фигурному катанию 2019 года:
Чемпионат Украины по фигурному катанию, мужчины:
- Иван Шмуратко – 222.42 (сумма баллов)
- Кирилл Лишенко – 180.42
- Андрей Кокура – 176.96
- Глеб Смотров – 164.07
- Михаил Рудковский – 156.22
Чемпионат Украины по фигурному катанию, девушки:
- Анастасия Шаботова – 189.23
- Таисия Спесивцева – 142.46
- Анастасия Гожва – 139.34
- Ева Шульга – 138.26
- Марина Жданович – 135.73
Чемпионат Украины по фигурному катанию, танцы на льду:
- Александра Назарова / Максим Никитин – 200.97
- Дарья Попова / Владимир Беликов – 179.97
- Мария Голубцова / Кирилл Белобров – 162.06
Чемпионат Украины по фигурному катанию, пары:
- Катерина Дзицюк / Иван Павлов – 162.81
- Виктория Бычкова / Иван Хобта – 156.01
- София Нестерова / Артем Даренский – 135.73
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