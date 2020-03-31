Чемпионат Украины по гандболу не захотели заканчивать: надеются на скорое завершение карантина

На время карантина из-за коронавируса многие федерации постали перед выбором, что же делать. Скажем, Федерация баскетбола Украины завершила чемпионат страны. В большинстве же организаций надеются на скорое окончание карантина, которое позволит продолжить турниры. Так сделали и в отечественном гандболе.

Хотя лидер украинского мужского гандбола, запорожский "Мотор", в связи с неопределенностью предлагал завершить чемпионат и определить результаты по итогам первого круга. А также отменить розыгрыш Кубка Украины сезона 2019/2020. Комитет по организации и проведению соревнований ФГУ рассмотрел этот вопрос и отклонил просьбу "Мотора". Большинство руководителей команд-участниц чемпионатов Украины всех уровней высказались за продолжение турниров после завершения карантина в Украине 24 апреля 2020 года.

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При этом Комитет позже вернется к календарю и выбору системы продолжения чемпионатов Украины всех уровней, учитывая ситуацию, которая сложится на тот момент.

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