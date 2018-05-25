Чемпионка Европы по плаванию умерла в 33 года

Чемпионка Европы по плаванию немка Даниэла Самульски скончалась в возрасте 33 лет, сообщает swimswam.com.

Отмечается, что причиной смерти стало онкологическое заболевание брюшной полости, с которым спортсменка боролась на протяжении нескольких лет.

Самульски завершила карьеру в 2011 году. Помимо двух золотых медалей чемпионатов Европы (2006 и 2010 годы), немка выиграла два серебра (2002, 2010) и одну бронзу (2010) на европейских первенствах. На чемпионате мира 2009 года в Риме Самульски выиграла две серебряные и одну бронзовую медаль. Кроме того, спортсменка дважды представляла сборную Германии на Олимпийских играх (2000, 2008).

Ранее мы сообщали, что велогонщик умер в возрасте 20 лет по неизвестной причине. У бельгийского спортсмена Бьярне Ванакера не было серьезных проблем со здоровьем.

А в США звезда бейсбола Рой Халладэй разбился на частном самолете. Принадлежащий Халладэю спортивный самолет упал в Мексиканский залив.

Кроме того, в Перу восходящая звезда волейбола умерла после ночи, проведенной с парнем.