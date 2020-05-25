Чемпионка мира Белодед громко проехалась по Одессе под Успенскую: горячие соцсети звезд спорта

Дзюдоистка лихачит за рулем машины, а Милевский - в объятиях Валерии: обзор Instagram-жизни спортивных селебритис

Воронин признается в любви, Свитолина зажигает под TikTok, а Белодед – под Успенскую. Мы традиционно собрали самое интересное из Instagram-жизни звезд украинского спорта за минувшие сутки.

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Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина представила фолловерам очередной зажигательный танец в своем исполнении – с элементами движений домохозяйки, орудующей ножом, и киллера, разряжающего пистолет.

Свитолина, танец, TikTok Видео: Instagram

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Чемпионка мира по дзюдо Дарья Белодед, накануне открывшая купальный сезон на Черном море, в этот раз решила оторваться, находясь за рулем машины. 19-летняя спортсменка на полную мощность включила песню Любови Успенской "Пропадаю я" и со своими подружками принялась громко подпевать и подтанцовывать, при этом ставя под угрозу свое здоровье и безопасность других участников движения в Одессе, ведь Дарья то и дело отвлекалась от дороги. Видео своих опасных развлечений девушка поделилась у себя в сторис.

Дарья Белодед за рулем Видео: Instagram

Известная прыгунья в длину Марина Бех-Романчук поделилась хорошим настроением, заявив: "Жизнь прекрасна, когда она полна улыбок".

INSTAGRAM

Прыгунья в высоту Юлия Левченко превратилась в героиню известного фильма о супергероях "Мстители". На этом фотоколлаже спортсменка стреляет глазами в прямом смысле слова.

INSTAGRAM

Украинский футболист брестского "Динамо" Артем Милевский показал, с кем провел ужин после того, как его команда проиграла финал Кубка Беларуси БАТЭ со счетом 0:1. Напомним, единственный мяч партнеры Артема пропустили за 20 секунд до серии пенальти, вскоре после того, как Милевский покинул поле из-за травмы.Футболист приходил в себя в компании своей невесты – минчанки Валерии. "Поздний ужин", – подписал фото с ней Миля. При этом фолловеры наградили его комплиментами за игру: "Бился как лев, не повезло маленько", "Живой и хорошо. Спасибо за игру".

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Между тем экс-партнер Милевского по сборной Украины Андрей Воронин посредством Instagram на весь мир признался в любви своей жене-красотке Юлии.

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