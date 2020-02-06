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Чемпионка мира из России опровергает слухи о попытке суициде: "Порезалась на кухне"

6 февраля, 16:39

Гимнастка утверждает, что порезалась случайно на кухне

Александра Солдатова

Александра Солдатова / Фото: Instagram

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Четырехкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова опровергла слухи о попытке суицида. Ранее в СМИ сообщили, что спортсменка порезала себе вены, но затем испугалась и обратилась за помощью к медикам. Также у девушки была диагностирована булимия – расстройство приема пищи, когда человек озабочен контролированием массы своего тела. В гимнастике это – распространенное явление.

"Я вчера ехала на тренировку, утром готовила завтрак, порезалась, такое бывает. У всех бывает. Ножи острые, я гимнастка, на кухне стою не так давно. Еду на тренировку и чувствую – раны лучше заклеить и обработать профессионально, дабы не заниматься самолечением.

Заехала в больницу, предупредила тренеров, что я немного опаздываю, и на этом вся история закончилась. А тут пишут такой кошмар: вены, порезалась, какой ужас. На самом деле у меня просто нет слов.

Со мной все прекрасно, жива-здорова, буду на Гран-при, буду выступать в гала-концерте. Все супер, сейчас поеду на тренировку", – сказала Солдатова.

INSTAGRAM

Интересно, что ранее Telegram-канал Mash сообщил, что по дороге в больницу девушку спросили, зачем она это сделала, на что Александра ответила: "Глупо сделала. Сразу после этого испугалась и пошла в больницу".

Солдатова является трехкратной чемпионкой мира в командном зачете чемпионкой мира в упражнении с лентой, трехкратной чемпионкой Европы в командном зачете.

Ране мы сообщали, что в Киеве состоялся турнир по художественной гимнастике "Різдвяні зіроньки". Спортсменки из пяти стран приняли участие в соревнованиях в столице Украины.

Смотрите, как тренируется гимнастка Александра Семенова:

Александра Семенова гимнастика

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суицид художественная гимнастика российские спортсмены

Источник: Спорт сегодня

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