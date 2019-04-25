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Чемпионка Сеула-1988 Нино Салуквадзе поедет на рекордную девятую Олимпиаду

Сегодня, 15:08

Она единственная грузинская спортсменка, завоевавшая олимпийские медали всех достоинств

Нино Салуквадзе несет флаг Грузии на церемонии открытия Олимпиады-2012
Нино Салуквадзе несет флаг Грузии на церемонии открытия Олимпиады-2012. Фото: Getty Images

Олимпийская чемпионка Сеула-1988 в стрельбе из пистолета Нино Салуквадзе стала первой из грузинских спортсменов, завоевавших лицензию на Олимпийские игры в Токио-2020.

На этапе Кубка мира в Пекине Салуквадзе заняла пятое место в соревнованиях в стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 метров. Так как четыре спортсменки, расположившиеся выше Салуквадзе в турнирной таблице, уже имели лицензии на ОИ-2020, грузинская спортсменка автоматически квалифицировалась на Олимпиаду в Токио.

Для Салуквадзе Олимпийские игры в Токио станут девятыми в карьере, и по этому показателю она может стать рекордсменом среди женщин. На данный момент, помимо грузинки, в восьми Олимпиадах участвовали еще две женщины. Это – Йозефа Идем (Италия, гребля на байдарках) и Лесли Томпсон (Канада, академическая гребля). Идем уже завершила спортивную карьеру и в случае, если Томпсон не отберется на Игры в Токио – Салуквадзе станет единственной женщиной, принявшей участие в девяти Олимпиадах.

50-летняя Нино Салуквадзе – единственная грузинская спортсменка, завоевавшая олимпийские медали всех достоинств. В 1988 году на ОИ в Сеуле Салуквадзе выиграла "золото" и "серебро", в Пекине-2008 – "бронзу".

Напомним, что олимпийскую чемпионку по стрельбе Елену Костевич признали лучшей спортсменкой Украины в 2018 году.

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Тег Олимпиада-2020, олимпийская чемпионка, стрельба из пистолета

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Источник:

Sputnik Грузия

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