Чемпионка Украины без прав сбила насмерть на переходе беременную девушку: видео и жуткие подробности

Водитель Mitsubishi в растерянности нажала педаль газа - авто еще и переехало уже сбитого пешехода

Жуткое ДТП произошло в Николаеве. 13 марта около 19:00 на улице Озерной водитель автомобиля Mitsubishi Pajero совершила наезд на пешехода, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате дорожно-транспортного происшествия 31-летняя женщина, местная жительница Елена, от полученных телесных повреждений погибла на месте происшествия.

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Как сообщает Novosti-n.org, Mitsubishi Pajero ехал по ул. Озерной (Красных Маевщиков) со стороны ул. Лазурной. На переходе возле супермаркета "Сильпо" автомобиль сбил девушку, переходившую улицу по пешеходному переходу справа налево по ходу движения автомобиля. От сильного удара пострадавшая отлетела на 15 метров вперед.

Видео ДТП

После этого девушка, управлявшая Mitsubishi, в растерянности нажала педаль газа, в результате чего автомобиль еще и переехал уже сбитого пешехода и врезался в двигавшийся впереди Geely Emgrand.

Только после этого Mitsubishi остановился.

Как сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области, следователи задержали 25-летнюю водителя Mitsubishi. Ей грозит до 8 лет лишения свободы.

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По информации издания "Преступности.НЕТ", из окружения погибшей девушки известно, что она была беременна. Что касается задержанной, то это Ольга Ладыга, фотомодель и мастер спорта по прыжкам в высоту – чемпионка Украины среди юниоров-2013.

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Фото с места аварии – novosti-n.org

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Сразу после аварии на место происшествия прибыл наряд патрульной полиции. Полицейские попросили девушку-водителя Mitsubishi показать документ, дающий право на управление транспортным средством. Однако она заявила, что удостоверения при себе у нее нет. Позже Ольга призналась, что его нет вообще, поскольку она его никогда не получала.

Ольга Ладыга окончила Национальный университет кораблестроения (НУК) в Николаеве. Руководитель проекта "Фитнес-мама".

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