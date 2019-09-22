Четвертьфинал! Сборная Украины продолжает удивлять на чемпионате Европы по волейболу

Талисман чемпионата Европы поздравляет нашу команду / Фото: Twitter

Мужская сборная Украины по волейболу продолжает приятно удивлять на чемпионате Европы. Наша команда вышла в полуфинал турнира. Сегодня в поединка 1/8 финала украинцы встречались с командой Бельгии. Поединок вышел очень боевым и закончился победой Украины со счетом – 3:2 (25:22, 21:25, 14:25, 25:18, 15:10).

Теперь в четвертьфинальном поединке Украина встретится со сборной Сербии 24 сентября. Сербы d 1/8 финала обыграли Чехию – 3:0. Сербия, как отдельная команда, а также в союзе с Черногорией, добивалась серьезных побед – они являются олимпийскими чемпионами 2000 года, серебряными призерами чемпионата мира 1998 года, а также чемпионами Европы 2001 и 2011 года.

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Кстати, не так давно волейболистки отпраздновали победу в Кубке обнаженным фото из раздевалки. Девушки из итальянской команды "Имоко Воллей" прикрыли интимные места завоеванным трофеем.

Также мы рассказывали, что тренера сборной России отстранили на три матча за "узкие глаза". Итальянцу Сержио Бузато не простили скандального жеста после победы над волейболистками Южной Кореи.

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