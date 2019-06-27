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Четыре чемпиона против "Мотора": запорожцы узнали соперников в ЛЧ

27 июня, 22:12

Украинский клуб попал в "группу смерти" в гандбольной Лиге чемпионов

Жеребьевка Лиги чемпионов
Жеребьевка Лиги чемпионов. Фото: Twitter

В Вене состоялась жеребьевка гандбольной Лиги чемпионов. Украинский "Мотор" попал в группу В, где его соперниками станут действующий обладатель титула – "Вардар" (Македония), финалист этого сезона "Веспрем" (Венгрия), а также "Виве Кельце" (Польша), "Монпелье" (Франция), "Порту" (Португалия), "Киль" (Германия) и БГК имени Мешкова (Беларусь).

У "Мотора" настоящая "группа смерти": Лигу чемпионов выигрывали "Вардар" (2017, 2019), "Виве Кельце" (2016), "Монпелье" (2018) и "Киль" (2010, 2012), а "Веспрем" четыре раза играл в финале. В плей-офф выйдут по 6 лучших команд. 

Ранее мы писали, что второй раз за три года македонский гандбольный клуб "Вардар" стал победителем мужской Лиги чемпионов. В финальном поединке "Вардар" обыграл венгерский "Веспрем" – 27:24 (16:11). 

Напомним, что недавно завершилась женская Лига чемпионов. В поединке за трофей венгерский "Дьер" минимально обыграл российский "Ростов-Дон" – 25:24 (15:11). Таким образом, третий год подряд и пятый раз в истории "Дьер" выиграл женскую гандбольную Лигу чемпионов.

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Тег гандбол, Мотор Запорожье, Лига чемпионов гандбол

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