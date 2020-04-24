Чиновники отменили матчи отбора из-за коронавируса – украинцы "пролетели" мимо чемпионата мира

Наша мужская гандбольная сборная должна была принять участие в плей-офф летом

Как известно, пандемия коронавируса заставляет спортивные организации перекраивать календари соревнований и отменять или переносить мероприятия. Сегодня, 24 апреля, стало известно, что Европейская федерация гандбола решила отменить стыковые матчи чемпионата мира-2021, которые должны были состояться в июне. К слову, вспомним, как в январе сборную Украины выбили с Евро-2020

По жребию наша мужская сборная в июне должна была сыграть в плей-офф с Германией – одной из сильнейших в мире командой. Однако EHF отменила все матчи квалификации из-за коронавируса. Решение приняли на заседании исполкома организации, сообщил официальный сайт EHF.

От Европы в финальную часть отобрали команды на основе результатов чемпионата Европы 2020 года. Таким образом, на чемпионате мира сыграют: Франция, Дания, Испания, Исландия, Чехия, Хорватия, Норвегия, Португалия, Германия, Словения, Швеция, Австрия, Венгрия и Белоруссия. Сам мировой форум пройдет с 14 по 31 января 2021 года в Египте.

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Смотрите видео тренировки сборной Украины перед чемпионатом Европы-2020

Тренировка сборной Украины по гандболу Видео: Федерация гандбола Украины

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