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ЧМ-2019 по легкой атлетике: в каких видах Украина среди фаворитов

27 сентября, 14:35

Наилучшие шансы на медаль у нас в прыжках в высоту и длину, а также в беге на 800 метров

Юлия Левченко - одна из фавориток в прыжках в высоту

Юлия Левченко - одна из фавориток в прыжках в высоту / Фото: Instagram

Сегодня – старт чемпионата мира по легкой атлетике. По мнению аналитиков букмекерских контор, сборная Украины входит в ТОП-10 фаворитов в восьми видах программы, причем на медали претендуют только девушки. Правда, конторы по какой-то причине не дают котировки на мужские прыжки в высоту, где у нас за награды могут побороться Богдан Бондаренко и Андрей Проценко.

Главной претенденткой на медаль ЧМ по легкой атлетике эксперты называют нашу прыгунью в высоту Юлию Левченко, которая котируется на втором месте после россиянки Марии Ласитскене (будет выступать под нейтральным флагом).

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ЧМ по легкой атлетике. В каких видах Украина среди фаворитов:

Метание молота, женщины
фаворит: ДеАнна Прайс (США) – 1.85 (коэффициент на победу)
№9 Анна Скидан – 34

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Ходьба на 50 км, женщины
фаворит: Элеонора Джорджи (Италия) – 3.50
№10 – Валентина Мирончук – 51

Прыжки в высоту, женщины
фаворит: Мария Ласитскене (нейтральный атлет) – 1.12
№2 Юлия Левченко – 8
№4 Ярослава Магучих – 15

800 метров, женщины
фаворит: Эйджи Уилсон (США) – 1.30
№4 Наталья Прищепа – 13

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Юлия Левченко. В 2016 году читатели нашего сайта назвали ее мисс олимпийской сборной Украины

400 м с барьерами, женщины
фаворит: Далилах Мухаммад (США) – 1.85
№6 Анна Рыжикова – 34

Тройной прыжок, женщины
фаворит: Юлимар Рохас (Венесуэла) – 1.40
№9 Ольга Саладуха – 67

Прыжки в длину, женщины
фаворит: Малаика Михамбо (Германия) – 1.30
№4 Марина Бех – 15

Эстафета 4х400 метров, женщины
фаворит: США – 1.30
№7 Украина – 100

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