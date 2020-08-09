"Что будет дальше?!": Клочкова эмоционально прокомментировала свое ограбление в день рождения

"Нас грабят в охраняемых комплексах. Здесь и сейчас", - не находит себе места легендарная украинская спортсменка

Самая титулованная спортсменка Украины в истории Олимпийских игр Яна Клочкова прокомментировала крайне неприятный "подарок", который она получила от преступников 7 августа – аккурат в свой день рождения. Как мы писали ранее, Клочкову ограбили, когда она отмечала свое 38-летие.

"Друзья, это происходит с нами здесь и сейчас! Нас грабят в охраняемых комплексах с охраной и консьержами. Что будет дальше?!! – написала в сторис у себя в Instagram 4-кратная олимпийская чемпионка по плаванию Яна Клочкова. – Мы надеемся, что наша власть и правоохранительные органы расследует это дело!"

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Яна Клочкова / Фото: Instagram

Отметим, что первым об ограблении Яны Клочковой общественности сообщил ее друг, бизнесмен Тимофей Нагорный.

"Шок! Друзья, к сожалению мне приходится поделиться неприятной новостью. Героя Украины, четырехкратную олимпийскую чемпионку, рекордсменку мира Яну Клочкову обокрали в день рождения. Верю, правоохранительные органы найдут воров. Надеюсь, добрые люди помогут Яне", – написал Тимофей Нагорный у себя в Facebook.

Добавим, что легендарная украинская спортсменка не первый раз сталкивается с подобными проблемами. Ранее мы писали, что в машину Клочковой залезли воры. Разбив стекло, грабители забрали вещи подружки Яны, пока девушки обедали в центре города.

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