Что почитать на карантине: ТОП-7 книг про спорт от комментатора Кирилла Круторогова

Украина, как и весь мир, на карантине. Власти просят людей не выходить на улицу без острой необходимости, общественный транспорт закрыт, многие переходят на удаленный режим работы. В этих условиях люди все чаще ищут домашнего развлечения, в том числе – в виде чтения. По некоторым данным, продажи книг в Украине со стартом карантина увеличились на 40 процентов. Что почитать болельщику спорта – советы от известного украинского комментатора и писателя Кирилла Круторогова.

Книг о спорте, в целом, немало. Если вдруг поставите себе цель читать только их, то, наверное, минимум на пару лет вы будете обеспечены литературой. Хотя, если сопоставить существующее количество с детективами, фэнтези, историческими произведениями или же, учитывая новые веяния, с распространяющимися с огромной скоростью книгами по саморазвитию – литературы о спорте крайне мало. Толковой – еще меньше.

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Я с детства мечтал стать писателем. Не знаю, почему. У меня было немало проб пера. Конечно, в большей мере, получалось нечто легкое, беллетристическое и заезженное. А двери издательств оказывались закрыты на массивные замки. Я стучался к авторам, просил совета, пытался зайти к издателям через черные входы. Но нет. А потом, через какое-то время, когда я уже немало лет комментировал футбол на ТВ, со мной связалась семейная пара писателей Климовых, работающая на тот момент в издательстве, дав понять: "Художественных произведений о футболе на рынке практически нет. Если хочешь исполнить мечту, попробуй написать об этом. Если у тебя получится, появится шанс, что книга будет издана"… Так через год появился мой #Бомбардир. Но речь не о нем.

От меня, прежде всего, требовалось показать футбол не в биографическом или справочном, а в легкодоступном и также легкоусваиваемом виде. Кроме того, обязательно требовалось передать характеры. На тот момент "списать" материал мне было не у кого, и это прекрасно. А вот уже после я постепенно начал "натыкаться" на другие книги о спорте, которые имеют нечто схожее с моей дебютной писательской работой. О них и предлагаю поговорить. Но сразу отмечу, здесь не будет слов об и без того популярных биографиях Месси, Роналду и прочих современных кумиров.

Во-первых, о существовании этих книг вы знаете и без меня. Во-вторых, эти персонажи настолько известны всем, что написать о них что-то действительно интересное, эксклюзивное и взрывное, по-моему, могут только они сами. Но ни Лео, ни Криштиану пока что не планируют садиться за мемуары.

"КОРОЛИ ДОГОВОРНЯКОВ"

Вилсон Радж Перумал

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Сначала книга о том, чему не должно быть места в спорте. Это мемуары сингапурца индийского происхождения Раджа Перумала, который активно занимался организацией договорных матчей в футболе, за что в 2011 году был арестован в Финляндии и отсидел год в местной тюрьме. Затем начал сотрудничать со следствием и был переквалифицирован в свидетели.

Книга была написана совместно с журналистами Алессандро Риги и Эммануэле Пиано и вышла в свет в 2014 году. В "Королях договорняков" Перумал подробно рассказал о своей жизни, о том, как его "сдал" подельник, что и привело к аресту. А также фактически вывернул футбол наизнанку, показал его самые грязные и непрофессиональные стороны. Он в подробностях передал, как организовывал договорные матчи, с кем и где встречался для этого, кому сколько платил и сколько зарабатывал на этом сам. Из наиболее значимых откровений мы узнаем, что Перумал неспортивными методами способствовал выходу сборных Нигерии и Гондураса на чемпионат мира-2010 в ЮАР. А это уже очень серьезные заявления. Также – как он ради заработка на ставках организовывал товарищеские матчи сборных, выдавая абсолютных аматоров за главную команду одной из стран и многое другое.

Я абсолютно убежден: в спорте нет места договорным матчам. Но, прочитав эту книгу, мы понимаем, как они устроены и даже как их можно идентифицировать, не будучи следователем и бэттинг-аналитиком. Ну и просто читаем с открытым от удивления ртом, узнавая, что происходит за кулисами футбольного действа.

"Я – ЗЛАТАН"

Златан Ибрагимович, Давид Лагеркранц

Это автобиография, а не прилизанная биография звезды, в которой авторы обычно за уши притягивают драму и то, как она способствовала развитию величия героя (а именно на такой фабуле строится большинство биографических книг популярных людей). Во-вторых, далеко не пай-мальчик Ибра в ней достаточно откровенен. Он искренне делится воспоминаниями о сложном детстве, сформировавшем его разбойничий характер, о родителях и о том, как воровал велосипеды. Рассказывает, как проходили переговоры с президентами клубов и его трансферы. Об отношениях с эпатажным агентом Мино Райолой и конфликте с Хосепом Гвардиолой в "Барселоне". В своей книге он действительно такой, каким мы его знаем. Только рассказывает швед то, о чем в подробностях мы знать не могли, разве что догадывались. При этом, абсолютно очевидно, что он гордится, говоря: "Я – Златан".

"МОЯ ШАХТЕРСКАЯ ИСТОРИЯ"

Мирча Луческу

Книгу нелегко найти в продаже, но мне посчастливилось ее читать. Румынский тренер – самый успешный в истории донецкого "Шахтера" и культовая фигура в истории украинского футбола. За его плечами большой опыт, множество побед и важнейших решений. Об этом еще в 2011 году Луческу написал в своей автобиографической книге, посвященной периоду работы в "Шахтере" и 75-летию донецкого клуба. Он поделился не только воспоминаниями о том, как впервые оказался в Донецке и как вообще начиналась его "шахтерская история", но и эмоциями от всех знаковых моментов и больших побед, в том числе завоевания кубка УЕФА. Осторожно, у болельщиков "Шахтера" чтение этой книги может вызвать острый приступ ностальгии по Донецку, "Донбасс-Арене" и самом Мирче Луческу.

"ВСЕ В ТВОИХ РУКАХ"

Александр Шовковский

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Шовковский – легенда "Динамо" и сборной Украины для нескольких поколений болельщиков, поэтому его автобиография будет интересна многим. В книге, увидевшей свет в 2018-м, голкипер рассказывает о начале пути, самых сложных и болезненных вехах своей карьеры, не стесняясь своих чувств. Также Александр дает нам возможность заново пережить эмоции, которые мы вместе испытывали в периоды больших взлетов, в частности, во время фантастического выступления сборной Украины на чемпионате мира-2006. Кроме этого, будучи действительно умным человеком с небанальным мышлением и развитым интеллектом, Шовковский сделал свою автобиографию не просто перечнем воспоминаний, но и книгой философской, дающей каждому читателю кричащий намек: "Все в твоих руках!".

"НЕМА НІЧОГО КРАЩОГО ВІД ПРАВДИ"

Николай Павлов

Я как комментатор дебютировал почти 11 лет назад на матче "Ильичевец" – "Ворскла" – двух команд, тесно связанных с персоной Николая Петровича (непосредственно в той игре он был тренером полтавчан). Поэтому лично для меня Павлов – один из символов украинского футбола, а в действительности так и есть, в смысле, далеко не только для меня. Поэтому особенно приятно мне было получить приглашение на презентацию автобиографической книги в телефонном звонке лично от Николая Петровича, который тогда рассказал, что читал #Бомбардир и поделился своими впечатлениями от моей дебютной работы. Он же подарил мне и свою книгу – необычную, мощную в смысле размера и содержания автобиографию. В ней Николай Павлов, как и в жизни – энергичный, искренний и настоящий. А истории, описанные на страницах, – настоящая ценность для украинских любителей футбола многих поколений, независимо от клубных предпочтений.

"МЕДВЕЖИЙ УГОЛ" И "МЫ ПРОТИВ ВАС"

Фредрик Бакман

А это – две художественные книги, точнее дилогия, написанная популярным шведским писателем, автором "Вторая жизнь Уве". Эти книги мне показались наиболее похожими на #Бомбардир из тех, что я когда-либо читал. Только куда более пасмурнее, сильнее и драматичнее. В "Медвежьем угле" мы узнаем о жизни вымышленного города в шведской глубинке. Жизни, похожей на нашу, весьма нелегкой и пасмурной. Главная отрада для целого города – юношеская хоккейная команда. Бакман не только отобразил действительность провинции своей страны, но и ярко передал разнообразные человеческие чувства: любовь, дружба, предательство, тревога и депрессия. Фоном этому стал хоккей. Не хочу раскрывать события, просто отмечу, что в первой книги жизнь целого города и его людей разделена на до и после серьезного происшествия. О сложных последствиях случившегося не только для местных подростков из команды, но и взрослых – их родителей, тренеров, функционеров. Кстати, в этой книге мы приблизительно видим, как устроен механизм команды и спортивного клуба.

"Мы против вас" – продолжение "Медвежьего угла", в котором город по-прежнему переживает последствия случившегося. А вчерашние члены юношеской команды уже становятся профессионалами. Эта книга еще более напряженная и драматическая. Хотя, признаюсь откровенно, во время чтения обеих, неоднократно чувствовал мурашки на коже, что, безусловно, огромнейшее достижение автора.

А как проводят время на карантине топовые украинские спортсмены – смотрите видео с домашними тренировками наших атлетов.

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