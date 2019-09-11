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Что постит в соцсетях рекордсменка Украины, победившая легендарную Лисицкене

11 сентября, 15:15

Левченко радует поклонников весьма интересными фотографиями

Юлия Левченко

Юлия Левченко / Фото: AFP

На днях, украинская спортсменка Юлия Левченко победила в соревнованиях по прыжкам в высоту на легкоатлетическом матче Европа – США, который прошел в Минске.

Украинка взяла высоту 2,02 метра, что стало ее личным рекордом и лучшим результатом на соревнованиях. Левченко обошла россиянку Марию Ласицкене и другую украинку Ирину Геращенко, которые показали результат 1,98 метра.

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Украинская спортсменка тут же поделилась эмоциями у себя в Instagram, выложив фотографию с кубком и тренером.

Отметим, что за Юлей в социальной сети следит более 160 тысяч подписчиков. Девушка радует своих поклонников очень позитивными, а иногда, и откровенными фотографиями.

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Напомним, что в конце августа Андрей Проценко стал третьим в истории украинцем – победителем "Бриллиантовой лиги". Наш спортсмен стал лучшим в прыжках в высоту и заработал 50 тысяч долларов.

Смотрите еще фотографии Юлии Левченко в Instagram:

Юлия Левченко

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легкая атлетика фото Юлия Левченко

Источник: Сегодня|Спорт

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