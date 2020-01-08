Не повторяйте в домашних условиях: велогонщик чуть не погиб во время тренировки

Видео: Instagram

Немецкий велогонщик Марко Матис, выступающий в команде Cofidis, едва не погиб под колесами автомобиля во время тренировки. Матис вместе с партнером по команде Риком Цабелем мчались по горному серпантину на Майорке. Во время спуска на одном из поворотов Матиас на огромной скорости вылетел на встречную полосу, а в этот момент из-за угла выехал автомобиль. Лишь чудом велогонщик избежал лобового столкновения.

"Не повторяйте это в домашних условиях", - подписал под видео, отметив в переписке с подписчиками, что во время этой тренировочной сессии их скорость достигала 75 км/час, а на поворотах – около 40 км/час.

Осознав всю степень ситуации, Матис позже обратился к своим подписчикам, где попросил прощения у водителя авто и призвал других велосипедистов не рисковать. "Я хотел бы извиниться перед водителем, который, вероятно, испугался. Я также советую вам не рисковать во время тренировок", – написал в Instagram Матис.

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Напомним, что в середине ноября пятикратного Паралимпийского чемпиона насмерть сбила машина. Спортсмен попал под колеса авто, когда ехал на своем велосипеде недалеко от Аделаиды.

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Также недавно мир велоспорта потрясла другая трагическая новость – ушел из жизни знаменитый французский велогонщик Раймон Пулидор. На счету Пулидора серебро чемпионата мира 1974 года, а также три бронзовых медали.

Ранее мы писали, что велогонщик из Бразилии чудом выжил, попав под колеса машины. Эндриго да Розе Перейре повезло остаться живым после столкновения на трассе с "непрошеным гостем".

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