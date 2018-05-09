Цзюй Вэньцзюнь выиграла пятую партию матча за звание чемпионки мира

Китаянка Цзюй Вэньцзюнь черными фигурами одержала победу над соотечественницей Тань Чжунъи в пятой партии матча за титул чемпионки мира по шахматам. Партия проходила в Шанхае.

После пяти партий Цзюй Вэньцзюнь ведет в матче со счетом 3,5 – 1,5.

Первые пять партий из 10 шахматистки провели в Шанхае, остальные партии матча будут сыграны в Чунцине, встречи пройдут 12-13, 15-16 и 18 мая, если понадобится, 19 мая состоится тай-брейк. Контроль времени – классический: по 90 минут на первые 40 ходов плюс еще полчаса до конца партии с добавлением 30 секунд за каждый ход, начиная с первого.

Общий призовой фонд матча составляет 200 тысяч евро и будет распределен между участницами в соотношении 60 на 40 процентов в случае завершения противостояния по итогам 10 партий (больший гонорар получит победительница матча). Однако если для выявления победителя понадобится проведение тай-брейка, процентное соотношение сменится на 55 на 45.

Напомним, что в марте в Берлине прошел турнир претендентов среди мужчин. Его победителем стал американский гроссмейстер Фабиано Каруана, который теперь сыграет в матче за звание чемпиона мира с норвежцем Магнусом Карлсеном.