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"Да, это коронавирус": в России умер главный тренер сборной по вольной борьбе

13 мая, 10:52

Олег Люлька

Магомеду Алиомарову было 67 лет. Последние дни он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких

В среду, 13 мая, в Махачкале на 68-м году жизни скончался главный тренер сборной России по женской борьбе Магомед Алиомаров. Последние дни жизни он находился в больнице и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. В руководстве Федерации спортивной борьбы России подтвердили, что причиной смерти стал коронавирус. Ранее мы сообщали, что известный украинский тренер умер за рулем автомобиля.

"К сожалению, это суровая действительность, Магомед Алиомарович Алиомаров умер сегодня ночью в Дагестане. Да, это коронавирус, – заявил президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили. – Похороны состоятся сегодня в Дагестане. Сказать, что это очень большая потеря для нас, значит ничего не сказать. Магомед Алиомаров был еще молодым мужчиной, и у него было столько энергии, столько планов, столько надежд. И те революционные преобразования, которые он сделал в женской борьбе, конечно же, вселяли в нас надежды. Но это все настолько несравнимо с тем, что ушел из жизни такой молодой человек, у которого есть семья, дети, внуки"

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По последним данным, в России официально зафиксировано 232 243 случая заражения коронавирусом. Из них2 116 оказались летальными.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Россия умер коронавирус вольная борьба Магомед Алиомаров

Источники: Сегодня|Спорт , Р-спорт

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