"Дар Бога" в белоснежном купальнике: самая горячая биатлонистка вниз головой в райском месте

Обладательница Кубка мира по биатлону очаровательная итальянка Доротея Вирер решила заняться водными видами спорта, а заодно показала свою стойку на голове и точеную фигурку. Ранее мы сообщали, что самая красивая биатлонистка озадачила фанатов фото с клубничкой.

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В теплую, солнечную погоду итальянская спортсменка покаталась на SUP-доске, наслаждаясь живописными видами в Пескьера-дель-Гарда. А в качестве формы на Доротее был только открытый купальник белого цвета. За шесть часов публикация собрала более 56 000 лайков. "Доротея означает дар Божий, идеальное имя", – написал один из фоловеров Вирер.

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Ранее мы писали, что самая красивая биатлонистка мира на карантине вместо винтовки вооружилась ножом. Стрельбу по мишеням соблазнительной итальянской спортсменке Доротее Вирер заменила работа с мясом.

Также на карантине Доротея Вирер задумалась о детях. "Я бы хотела пять. Но посмотрим, может быть, я остановлюсь после первого", – заинтриговала тогда итальянская биатлонистка.

Напомним, что Доротея Вирер – обладательница Кубка мира по биатлону двух последних сезонов. Кроме того, она – трехкратная чемпионка мира и двукратный бронзовый призер Олимпийских игр в смешанной эстафете.

Смотрите, как Доротея Вирер играет на гармошке

Доротея Вирер играет на гармошке Видео: Instagram

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