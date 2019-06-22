Новости Сегодня
Сделать стартовой
26,38
29,82
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости спорта

Дарья Белодед без кимоно: самые милые фото красотки, завоевавшей для Украины первое "золото" Евроигр в Минске

22 июня, 19:29

На пути к минской победе Дарья поочередно одолела венгерку, француженку, сербку и россиянку

Дарья Белодед
Дарья Белодед. Фото: Instagram

18-летняя украинская дзюдоистка Дарья Белодед продолжает сметать конкуренток со своего пути. Как мы сообщали ранее, Белодед принесла Украине первое "золото" на Европейских играх-2019 в Минске, выиграв соревнования в категории 48 кг. В 1/8 финала Дарья одолела бронзовую призерку Олимпиады-2016 Еву Черновицки из Венгрии, далее наша дзюдоистка разделалась с француженкой Мелани Клеман, которая весной этого года побеждала украинку в финале Гран-При в Тбилиси. В полуфинале Белодед справилась с сербкой Николич Милице, а в схватке за "золото" со счетом 1:0 украинка победила россиянку Ирину Долгову, которая не так давно хвасталась в своем Instagram совместным фото с любителем дзюдо – президентом РФ Владимиром Путиным.

Напомним, в сентябре 2018 года Дарья Белодед стала сенсацией чемпионата мира по дзюдо, завоевав "золото" в самом юном в истории этого вида спорта возрасте. Тогда нашей дзюдоистке было 17 лет.

Яркие фото из Instagram Дарьи Белодед

Вместе с тем наша звездочка дзюдо рассказала "Сегодня" о слезах на чемпионате мира, камбеке после перелома челюсти, леопарде для Бубки, испытании Instagram и посвящении в компанию Верняева. "Рада, что у меня есть такие друзья, которые действительно поддерживают, – призналась Дарья Белодед. – И не только когда я выигрываю. Например, когда у меня была травма, очень мотивировали: говорили, что у меня все получится, что нет ничего страшного – это спорт. Когда слышишь такие слова от олимпийских призеров и чемпионов, это вдохновляет и дает толчок вперед".

Смотрите, как выиграла этап Бриллиантовой лиги другая восходящая звезда украинского спорта Ярослава Магучих


Ярослава Магучих, прыжок на Бриллиантовой лиге

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Европейские игры, Дарья Белодед

Вы сейчас просматриваете новость " Дарья Белодед без кимоно: самые милые фото красотки, завоевавшей для Украины первое "золото" Евроигр в Минске". Другие Новости спорта смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня|Спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Порешали: Европейские игры-2023 пройдут в десяти часах езды от Киева

Сегодня, 18:59

50 поднятых рук принесли польскому Кракову право проведения следующей Олимпиады для Европы

На открытии Европейских игр с каната сорвалась гимнастка: появилось видео

Сегодня, 10:57

Девушку не удержал ее партнер, так как падала она вместе с канатом

Пять игроков сборной Украины покинули расположение команды

Продукт, который резко увеличивает риск рака

Механические или электронные: как выбрать тонометр?

Маму убил родной сын. Трагедия в семье вратаря-легенды из РФ

День, когда робот впервые убил человека

Как узнать, под какими именами вы записаны в чужих телефонах

Ученый назвал нашествие бабочек экологической катастрофой

Впервые за долгое время: Лера Кудрявцева показала подросшую дочь

Тайна перевала Дятлова - тела перемещали в сторону леса

Физики впервые измерили абсолютную пустоту

В городе небывалая скидка на самые известные ароматы мира

Самая красивая девочка на Земле выросла. Присядьте, вот кем стала

"Это смертельно": в России опасаются, что Николая Валуева может постигнуть судьба Жанны Фриске

Сегодня, 17:18

Известный боксер рассказал, что врачам так и не удалось убрать опухоль у него из головы

На открытии Европейских игр с каната сорвалась гимнастка: появилось видео

Сегодня, 10:57

Девушку не удержал ее партнер, так как падала она вместе с канатом

Жена Ярмоленко показала свои прелести. А ее призвали рожать еще

Вчера, 20:01

Украинский вингер набирается сил с супругой и детьми после самого неудачного сезона в своей карьере

Сборные Украины по баскетболу успешно стартовали на Европейских играх

Вчера, 14:47

Мужская команда обыграла Беларусь, девушки справились с Латвией

Герой молодежного чемпионата мира Ефим Конопля: "Тренера обливали водой – кончилось шампанское"

20 июня, 10:04

Ефим Конопля в составе сборной Украины U20 стал чемпионом мира. Юный футболист – о фартовых носках капитана, итальянцах с сигаретами и расставании "золотой" команды

Степаненко в Турции издевается над женой, а она хвастается

Как узнать характер человека по кулаку: простой тест

Когда орехи особенно необходимы в рационе: полезные свойства
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь