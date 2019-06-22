Дарья Белодед без кимоно: самые милые фото красотки, завоевавшей для Украины первое "золото" Евроигр в Минске

На пути к минской победе Дарья поочередно одолела венгерку, француженку, сербку и россиянку

Дарья Белодед. Фото: Instagram

18-летняя украинская дзюдоистка Дарья Белодед продолжает сметать конкуренток со своего пути. Как мы сообщали ранее, Белодед принесла Украине первое "золото" на Европейских играх-2019 в Минске, выиграв соревнования в категории 48 кг. В 1/8 финала Дарья одолела бронзовую призерку Олимпиады-2016 Еву Черновицки из Венгрии, далее наша дзюдоистка разделалась с француженкой Мелани Клеман, которая весной этого года побеждала украинку в финале Гран-При в Тбилиси. В полуфинале Белодед справилась с сербкой Николич Милице, а в схватке за "золото" со счетом 1:0 украинка победила россиянку Ирину Долгову, которая не так давно хвасталась в своем Instagram совместным фото с любителем дзюдо – президентом РФ Владимиром Путиным.

Напомним, в сентябре 2018 года Дарья Белодед стала сенсацией чемпионата мира по дзюдо, завоевав "золото" в самом юном в истории этого вида спорта возрасте. Тогда нашей дзюдоистке было 17 лет.

Яркие фото из Instagram Дарьи Белодед









































Вместе с тем наша звездочка дзюдо рассказала "Сегодня" о слезах на чемпионате мира, камбеке после перелома челюсти, леопарде для Бубки, испытании Instagram и посвящении в компанию Верняева. "Рада, что у меня есть такие друзья, которые действительно поддерживают, – призналась Дарья Белодед. – И не только когда я выигрываю. Например, когда у меня была травма, очень мотивировали: говорили, что у меня все получится, что нет ничего страшного – это спорт. Когда слышишь такие слова от олимпийских призеров и чемпионов, это вдохновляет и дает толчок вперед".

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