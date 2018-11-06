Дарья Белодед и Элина Свитолина получили звания Заслуженных мастеров спорта Украины

Министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов подписал приказ о присвоении дзюдоистке Дарьи Белодед и теннисистке Элине Свитолиной звание Заслуженного мастера спорта Украины.

Напомним, что 17-летняя Дарья Белодед стала самой молодой чемпионкой мира по дзюдо в истории. Также в этом сезоне она выиграла юниорский чемпионат мира и одержала победу на Кубке Европы, турнирах серии Grand Prix и серии Grand Slam.

Триумф в Сингапуре в Итоговом турнире WTAстал для первой ракетки Украины 13-м достижением в серии турниров WTA и позволила занять четвертую строчку в рейтинге лучших теннисисток мира. Интересно, что Элина стала первой теннисисткой после Серены Уильямс в 2013-м, которая выиграла Итоговый чемпионат, не проиграв ни матча.

Ранее сегодня Элина Свитолина назвала имя своего нового тренера. Тренировать украинку будет ее бывший спарринг-партнер.

А Белодед недавно подписала контракт с португальским "Спортингом". Дзюдоистка вместе с нашим спортсменом Георгием Зантараей стали послами лиссабонского клуба.