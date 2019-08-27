Дарья Белодед о победе на ЧМ: "Мне многое пришлось пережить"

Золотая схватка / Фото: AFP

За 11 месяцев до Олимпиады-2020 генеральную репетицию Игр в Токио прогнали дзюдоисты, съехавшись в Японию на чемпионат мира. В первый же день "золото" Украине принесла Дарья Белодед, защитив прошлогоднее чемпионство в категории до 48 кг. Как и год назад, в финале Белодед сломила сопротивление японки Фуны Тонаки благодаря ваза-ари. Хотя до этого схватки на турнире в Токио Дарья выигрывала иппоном. А испанке Мартинес в 1/4-й досталось вдвойне: в пылу борьбы украинка потянула ее за волосы. И если в прошлом году Белодед стала самой молодой чемпионкой мира, то в этом – самой юной двукратной, исполнив гимн на пьедестале в 18 лет и 10,5 месяца.





"Я просто не могу в это поверить. Выиграть чемпионат мира один раз, но два... - едва отдышавшись после боя и празднования в объятиях мамы, заявила Дарья. - В этом году выиграть финал было гораздо сложнее. Первая причина - чемпионат проходил в Токио, и я чувствовала огромное давление, так как в зале было много японских болельщиков. Вторая причина - Тонаки готовилась весь год и была очень сильна. Бороться с ней было сложно, но я счастлива, что смогла победить".



Белодед, которая в июне выиграла и Европейские игры, призналась, что этот год был для нее очень тяжелым: "Мне многое пришлось пережить, но я рада, что я смогла хорошо подготовиться к этому чемпионату и защитить титул. Хочу поблагодарить любимых родителей, которые всегда со мной и в радости, и в горе! Это моя самая главная поддержка и мотивация! Спасибо всем близким людям, которые искренне за меня радуются и переживают!" А болельщиков у Дарьи хватает и среди топ-коллег - уже полетели поздравления и от гимнаста Олега Вернява, и от борца греко-римского стиля, а теперь и депутата ВР Жана Беленюка.



На чемпионатах мира по дзюдо у Украины теперь три "золота": два из них принадлежат Дарье, и еще одно - Георгию Зантарае, а в сумме у него шесть из 36 наград "сине-желтых" на ЧМ. Но в Токио у чемпиона Европеады-2019 не пошло. В весе до 66 кг Георгий неожиданно уступил уже в первом раунде бронзовому призеру ЧМ-2017 Фликеру из Израиля. Как признается 31-летний Зантарая, следующий сезон - последний в его карьере, и хочется, чтобы через год Япония стала для Георгия более гостеприимной.



В этой же категории до 66 кг боролся за медаль и наш Богдан Ядов. Но оступился в 1/4-й с уже №2 в мире корейцем Ким Лим Хваном, а потом проиграл и в первой утешительной схватке за "бронзу".

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Ранее наша звездочка дзюдо рассказала "Сегодня" о слезах на чемпионате мира, камбеке после перелома челюсти, леопарде для Бубки, испытании Instagram и посвящении в компанию Верняева. "Рада, что у меня есть такие друзья, которые действительно поддерживают, – призналась Дарья Белодед. – И не только когда я выигрываю. Например, когда у меня была травма, очень мотивировали: говорили, что у меня все получится, что нет ничего страшного – это спорт. Когда слышишь такие слова от олимпийских призеров и чемпионов, это вдохновляет и дает толчок вперед".

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