Украинка Дарья Белодед стала самой молодой чемпионкой мира по дзюдо в истории! "Высокая украинка сегодня превратилась из принцессы в королеву сегодня", – пишут журналисты judoinside.com после женского финала в категории до 48 кг в Баку. Дарья уже была чемпионкой Европы и выиграла все возможные титулы на континенте, а теперь выиграла и мировое первенство.

На момент завоевания чемпионского титула Белодед исполнилось 17 лет и 345 дней. Ранее самой молодой чемпионкой мира была японка Риоко Тани (18 лет и 27 дней).

Интересно, что Дарья Белодед стала первой украинкой в истории, которой удалось выиграть чемпионат мира по дзюдо.

Напомним, что украинская дзюдоистка Дарья Белодед стала победительницей чемпионата мира в Баку в категории до 48 кг. В финальной схватке Белодед иппоном (самая высокая оценка, которой боец может достичь в японских боевых искусствах) одолела представительницу Японии Фуну Тонаки.

На пути к этому триумфу украинка в полуфинале победила олимпийскую чемпионку Рио-де-Жанейро 2016 года Паулу Парето, которая в итоге стала бронзовым призером соревнований в Баку.

Напомним, что Дарья Белодед вошла в топ-10 лучших украинских спортсменок по итогам 2017 года по версии segodnya.ua