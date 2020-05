День танцев Свитолиной и суперподарок от Шелестюка: чем делились украинские спортсмены в соцсетях

Спорт во всем мире продолжает оставаться на карантине из-за пандемии коронавируса, но это не означает, что о нем нечего писать. Атлеты переместились со стадионов и тренажерных залов в соцсети, где продолжают держать своих поклонников в курсе последних событий в личной жизни. Публикуем подборку самых интересных постов в Instagram.

Нападающий сборной Украины и турецкого "Кайсериспора" Артем Кравец после сенсационного развода с женой решил на время покинуть соцсети. "Социальные сети стали слишком много значить в реальной жизни. Мне немного надоела эта мнимая жизнь. Поэтому я вас покидаю на неопределенный срок", – объяснил свой поступок футболист.

INSTAGRAM

Украинская гимнастка Наталья Годунко показала видео, на котором спортсменка танцует под душевную музыку. Посвящается мне, подписала девушка видео и сопроводила его трогательным стихом.

INSTAGRAM

Украинский нападающий "Бурсаспора" Евгений Селезнев вместе со своей второй половинкой на карантине хвастается новыми увлечениями. После стрельбы из лука футболист оседлал лошадь.

INSTAGRAM

Известная каратистка Анжелика Терлюга поделилась своей любовью к родной Одессе. "Я очень сильно скучаю по путешествиям, поездкам и эмоциям. Но я научилась ценить как же мне повезло родится и жить в моем любимом городе Одессе. Спасибо за такую красивую архитектуру, чистую водичку в море и запах чистоты", – призналась спортсменка.

INSTAGRAM

А вот бронзовая призерка Олимпиады-2016 по художественной гимнастике Анна Ризатдинова обратилась к подписчикам с необычной просьбой – спортсменка попросила вместе спеть песню легендарной британской группы The Beatles "Come together".

INSTAGRAM

Первая ракетка Украины Элина Свитолина призналась, что пропустила Всемирный день танцев, но решила наверстать упущенное и выложила сразу два видео, на которых танцует.

INSTAGRAM

А боксер Тарас Шелестюк сделал жене Алине шикарный подарок – белоснежный автомобиль, украшенный ярко-красным бантом. "В детстве всегда мечтал о машине... А сейчас могу позволить покупать машины, как подарок для своей семьи! Мечты сбываются, нужно только верить и не отступать в трудные моменты", – подписал фото боксер.

INSTAGRAM

