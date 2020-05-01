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Человек может полететь на Марс быстрее, чем откроют метро на Троещину: букмекеры – о будущем Украины

1 мая, 14:51

Алексей Андрейцев

Аналитики букмекерских контор прогнозируют получение транша МВФ до конца года и открытие станции метро на Троещине в 2023

Уже полтора месяца практически весь мировой спорт на карантине – пандемия коронавируса остановила спортивные соревнования и турниры, а такие грандиозные события, как Евро и Олимпиада, были перенесены на следующий год. В таких условиях аналитики букмекерских контор увеличили количество неспортивных предложений в своих линиях. Например, можно сделать ставку на прогноз будущей политической и общественной жизни в стране.

Так, эксперты контор не исключают, что человек ступит на Марс быстрее, чем будет открыто метро на Троещину, вероятность такого развития событий оценивается в 13 процентов, не так уж и мало! При этом открытие ветки в этот район Киева ожидается в 2023 году: коэффициент на "да" – 1.75, на "нет" – 2.00.

Букмекеры практически не сомневаются в том, что в Украине до 1 июня 2020 года будет действовать запрет на проведение массовых мероприятий. Коэффициент на это всего 1.05 (вероятность – 89 процентов), а на то, что запрет будет снят, можно сделать ставку с котировкой 8.

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Вероятность получения очередного транша от Международного валютного фонда составляет и вовсе 94 процента, а шансы, что Украина останется без кредита, составляют всего 6 процентов.

Подольско-Воскресенский мост в Киеве может быть открыт до конца 2022 года, коэффициент на это – 1.80, котировка на то, что этого не произойдет – 1.95. Шансы почти равные.

Вероятность того, что в этом году состоится военный парад на День Независимости (24 августа), составляет 38 процентов. А с вероятностью в 62 процента мероприятие будет отменено.

Букмекеры считают, что, скорее всего, местные выборы в Украине состоятся по графику 25 октября. Коэффициент на "да" – 1.30 (вероятность 72%), на "нет" котировка 3.30 (вероятность 28%).

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Фавориты на победу на выборах мэра Киева:

  • Виталий Кличко – 1.75
  • Николай Тищенко – 3.50
  • Андрей Пальчевский – 5.00
  • Сергей Притула – 10.0
  • Александр Попов – 20.0
  • Николай Томенко – 20.0

Фавориты на победу на следующих президентских выборах:

  • Владимир Зеленский – 4.00
  • Дмитрий Разумков – 5.00
  • Петр Порошенко – 6.00
  • Святослав Вакарчук – 7.00
  • Юлия Тимошенко – 7.00
  • Юрий Бойко – 12.0
  • Игорь Смешко – 12.0

Ставки принимаются даже на погоду в Киеве. Текущая линия такая: будет ли температура выше (коэффициент 1.67) 19 градусов 4 мая в 15:00, или ниже (коэффициент 2.12). Видимо, нас ожидает теплый день.

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мэр Киева прогноз букмекеры Владимир Зеленский погода в Киеве метро на Троещину

Источник: Сегодня|Спорт

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