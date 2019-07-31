Бери перчатки и бей в яблоко: в боксе можно заработать десятки миллионов за один выход на ринг, второе место по деньгам занимают конные скачки

Элина Свитолина. В 2018 году прошла Итоговый чемпионат без единой осечки и разбогатела на 2,36 млн долларов / Фото: AFP

Деньги в спорте: в каких видах зарабатывают больше всего Павлова Елена , Катерина Макаревская https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%A1%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D1%87%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%A1%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D1%87%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82 2019-07-31T09:39:15+03:00 Другие Бери перчатки и бей в яблоко: в боксе можно заработать десятки миллионов за один выход на ринг, второе место по деньгам занимают конные скачки

Призовой фонд Итогового турнира ассоциации теннисисток WTA в этом году вырастет до $14 млн вместо старых 7. Теннисистка, которая выиграет турнир в Шэньчжэне, не отдав ни одного матча, получит 4,75 млн. Это рекордная сумма в истории тенниса! В прошлом году без единой осечки Итоговый взяла №1 Украины Элина Свитолина, но пополнила счет "всего" на 2,36 млн.

"Кажется, я на год поторопилась, – пошутила Свитолина и добавила: – Конечно, здорово, что спонсоры вкладывают деньги в женский спорт". К слову, непобедимому чемпиону мужского Финала ATP полагается 2,712 млн.

Среди индивидуальных видов, если считать призовые за турнир, теннис – в топе. Пока рекорд принадлежит US Open: в 2018-м победители в одиночке Наоми Осака и Новак Джокович забрали по чеку на $3,8 млн. А в каких еще видах не скупятся на призовые?

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ДЕНЬГИ В БОКСЕ. Отдельную нишу занимает бокс, где гонорар профибойца колеблется от нескольких тысяч до десятков миллионов долларов. Зачастую самые большие деньги крутятся в супертяжелом весе. Так, за дебют в этом дивизионе Александр Усик получит $1,2 млн. Владимир Кличко в свое время за поединок с россиянином Поветкиным заработал 17,5 млн, а за финальный для себя бой с Энтони Джошуа – 22,2 млн. Но рекорд принадлежит не супертяжам, а непобедимому полусредневесу Флойду Мейвезеру, который за противостояние со звездой MMA Конором Макгрегором в 2018-м получил гарантированный гонорар в $100 млн, а в сумме со всеми процентами и бонусами – 275 млн. Неплохо: по паре миллионов за схватку зарабатывают нынче и звезды смешанных единоборств – все тот же Макгрегор и Хабиб Нурмагомедов.

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В ЯБЛОЧКО. К элитным видам относится гольф – 1,62 млн за победу на турнирах FedEx Cup, а рекорд – у открытого чемпионата США: чемпиону – 2 250 000. В легкой атлетике на отдельно взятом турнире больше всего зарабатывают стайеры: победитель Бостонского марафона получает $150 000. А призовой фонд матча за шахматную корону у мужчин в 2019-м составит $2,2 млн.

Кто бы мог подумать, но можно изрядно подняться и на дартсе, который пользуется огромной популярностью в Великобритании. Чемпион мира получает без малого $500 000! Сорвать куш можно и на лошадиных бегах: самый "зеленый" – Кубок мира в Дубае, где чемпион зарабатывает 7,2 млн! Ну и куда же без снукера, где №1 в мире моментально кладет в карман более 600 тысяч.

Самый крупный общий призовой фонд в индивидуальных видах спорта – у Формулы-1 – почти миллиард. Но фиксированного "ценника" за победу в гонке нет. Богатейшей команде "Феррари" на этот сезон выделили $205 млн, а ее лидер Себастьян Феттель получает в год около 50 млн.

ЗИМНИЕ ВИДЫ. У зимников самыми денежными считаются горнолыжники. За победу на этапах Кубка мира мужчины получают от $45 000 до 85 000. Самые щедрые призовые – в австрийском Кицбюэле, собирающем на трибунах массу селебритис, включая Арнольда Шварценеггера. У девушек суммы за 1-е место в КМ практически такие же, только максимум – $79 000 во Флахау. Конечно, есть еще премии за победы в общем зачете Кубка мира и за малые хрустальные глобусы. Самыми высокооплачиваемыми в прошлом сезоне стали американка Микаэла Шиффрин и австриец Марсель Хиршер. Шиффрин с рекордным количеством побед за сезон (17), заработала $895 000. Хиршер с девятью – $570 000. Биатлонисты за титул на чемпионате мира получают 27,8 тыс., фигуристы – 45. У лыжников же есть Тур де Ски, где победитель многодневки забирает и более $55 тыс.

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