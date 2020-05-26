Депутат Беленюк нашел себе замену, а чемпионка Игр расписала детскую: горячие соцсети звезд спорта

Украинский голкипер выбрался на пляж в Испании, а Гвоздик вооружился молотом: обзор Instagram-жизни спортивных селебритис

Мастер эффектных выходов Денис Беринчик присоединился к чемпионам мира, Жан Беленюк нашел себе замену, а Наталья Добрынская собственноручно разрисовала детскую. Мы традиционно собрали самое интересное из Instagram-жизни звезд украинского спорта за минувшие сутки.

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Известный боксер, чемпион WBO International в легком весе Денис Беринчик представил картину, где он находится в компании 10 украинских чемпионов мира по профессиональному боксу во главе с братьями Кличко. Возможно, боец намекает, что вскоре и он наденет полноценный пояс.

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А серебряный призер Олимпийских игр, борец греко-римского стиля и депутат Верховной Рады Жан Беленюк похвастался подарком с размахом. Спортсмену презентовали огромный плакат с его изображением, который был установлен в рабочем кабинете Беленюка. "Теперь есть кому меня подменить на рабочем месте", – пошутил Жан.

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Олимпийская чемпионка по многоборью и мама троих детей Наталья Добрынская воспользовалась случаем и собственноручно расписала стену в детской комнате: "Пока старшие дети в Виннице, любимый заставил меня разрисовать стену для Алисии! Какое же это удовольствие – рисовать! А особенно для ребенка. Смешивать краски, чтобы достичь желаемого цвета, концентрироваться на каждом движении кисти. Никакой негативной мысли во время рисования, прямо время позитива!"

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Украинский вратарь мадридского "Реала" Андрей Лунин, выступающий на правах аренды в "Овьедо", между тренировками выбрался на пляж со своей девушкой.

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Бывший чемпион мира WBC в полутяжелом весе Александр Гвоздик уже вовсю вкалывает на тренировках. На этот раз он вооружился молотом и пытался разбить шину для фуры. "Гвоздь вколачивает гвозди", – пошутил один из подписчиков.

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Призер Олимпийских игр в эстафете, украинская бегунья Кристина Стуй запустила серию тренировок под любимые треки и помогает своим фоловерам привести тело в порядок после карантина: "Танцуйте на здоровье или тренируйтесь, это уж как вам вздумается".

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