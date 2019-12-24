Депутат Беленюк с огромным топором готов "рубиться" со своим следующим соперником

Жан Беленюк / Фото: Instagram

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Украинский борец и депутат Верховной Рады Украины Жан Беленюк, серебряный призер Олимпиады-2016, опубликовал свое фото с огромным деревянным топором.

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"Когда тренер сказал, что следующий соперник будет "деревянный". На борцовском сленге это физически сильный, но закрепощенный спортсмен", — написал Беленюк в Instagram.

28-летний Беленюк является народным депутатом от президентской фракции "Слуга народа", однако это не мешает ему сочетать политическую карьеру со спортивной.

Жан Беленюк

Как мы писали ранее,Беленюк попал впросак, уснув прямо на заседании Рады. борец-депутат не выдержал насыщенного графика, задремав прямо во время обсуждения законов.

Добавим, что этой осенью Беленюк стал уже двукратным чемпионом мира, в столице Казахстана Нур-Султане одолев венгра Виктора Льоренца. Схватка прошла в равной борьбе, но победа в один балл все-таки досталась украинцу.

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