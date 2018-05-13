"Дьер" выиграл женскую Лигу чемпионов по гандболу

Второй год подряд и четвертый раз в истории венгерский "Дьер" выиграл женскую гандбольную Лигу чемпионов. В финальном поединке "Дьер" в овертайме обыграл македонский "Вардар" – 27:26. В поединке за третье место румынский "Бухарест" выиграл у российского клуба "Ростов-Дон" – 31:30.

Напомним, что самым титулованным клубом является киевский "Спартак", который выигрывал 13 раз Кубок чемпионов.

На этой неделе румынская "Крайова" стала обладателем Кубка Европейской гандбольной федерации (EHF) среди женских команд. В финальном поединке "Крайова" по сумме двух матчей обыграла норвежский "Вайперс". Первый поединок в Норвегии завершился победой "Вайперс" – 26:22, а в ответном поединке "Крайова" выиграла – 30:25.

Ранее мы писали, что норвежская гандболистка обвинила игроков сборной в воровстве интимных фотографий. Спортсменка утверждает, что Федерация покрывает виновных, чтобы не раздувать скандал.

Напомним, что мужской чемпионат Европы 2018 года выиграла сборная Испании, которая в финале обыграла Швецию.