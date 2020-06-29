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Девушка-лезвие: украинская спортсменка сразила наповал своей фигурой в Шарм-эль-Шейхе

29 июня, 10:41

Олег Люлька Олег Люлька

"Детка, ты просто космос!" - восторгаются легкоатлеткой Мариной Бех-Романчук ее поклонники

Одна из самых сексуальных спортсменок Украины Марина Бех-Романчук порадовала своих поклонников очередным эффектным фото в Instagram. Серебряная призерка чемпионата мира в прыжках в длину опубликовала снимок из Шарм-эль-Шейха, где она отдыхает у бассейна, завораживая тонкой, как лезвие, фигурой. Напомним, ранее легкоатлетка показалась на пляже в открытом купальнике.

Правда, Марина Бех-Романчук уточнила, что фото, которым она поделилась со своими фолловерами, не свежее. "Это очень непривычное лето для меня, ведь я провожу его дома без каких-либо поездок за границу. И это впервые за последние 4-5 лет, но во всем нужно искать позитив и наслаждаться жизнью", – написала у себя в Instagram спортсменка.

INSTAGRAM

"Секси!", "Очаровательная", "Детка, ты просто космос!" – пишут в комментариях под этим фото поклонники Марины Бех-Романчук.

Смотрите другие яркие фото спортсменки

Марина Бех-Романчук

Марина Бех-Романчук

Марина Бех-Романчук

Марина Бех-Романчук / Фото: Instagram

Марина Бех-Романчук

Марина Бех-Романчук / Фото: Instagram

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Отметим, что на днях Марина Бех-Романчук не постеснялась показать, как она делает массаж ягодиц. При этом Марина поинтересовалась мнением подписчиков, поможет ли ей это упражнение. За несколько часов оказалось, 84% тех, кто высказал свое мнение, уверены, что массаж – дело полезное и нужное.

Марина Бех делает массаж ягодиц Видео: Instagram

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легкая атлетика Марина Бех WAGs

Источник: Сегодня|Спорт

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