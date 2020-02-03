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Блондинка пыталась прорваться на поле во время Супербоула, а когда не получилось – задрала юбку

3 февраля, 10:22

Охрана оперативно сработала и увела девушку в подтрибунное помещение

/ Фото: Getty Images

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Во время Супербоула-2020 – главного матча Национальной Футбольной Лиги (NFL) между "Канзас-Сити Чифс" и "Сан-Франциско 49" на поле пыталась выбежать девушка, но охранники вовремя ее заметили и задержали практически у края поля. А когда ее уводили, девушка неожиданно задрала юбку и засветила пикантные места.

Интересно, что охранники сработали настолько оперативно, что об инциденте стало известно только когда были опубликованы фото с матча. Пока не известно, какие обвинения будут предъявлены девушке.

Выбегание девушек на поле – не редкость в мире спорта. Самое известное за последние годы случилось во время прошлогоднего финала Лиги чемпионов межу "Ливерпулем" и "Тоттенхэмом" (2:0) в Мадриде, когда на поле прорвалась в одном купальнике Кинси Волански. После этой выходки на финале Лиги чемпионов за сутки количество подписчиков американки выросло с 300 тысяч до 2,5 млн. На следующий день после матча аккаунт был заблокирован, но сейчас он вновь доступен.

А недавно девушка опять напомнила о себе во время соревнований по горным лыжам. Девушка в купальнике сорвала финиш на Кубке мира, выйдя на трассу с плакатом в память о Коби Брайанте. Кинси неожиданно появилась на финише во время заезда итальянского спортсмена Алекса Винацера и техника автоматически остановила секундомер.

Также ранее будущая свекровь блондинки с финала Лиги чемпионов пыталась выбежать на поле. Горячая мама российского пранкера украсила собой финал Кубка мира по крикету. "Легенда!" – отреагировал российско-украинский пранкер в Instagram.

Елена Вулицки Видео: Instagram

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Источник: Сегодня|Спорт

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