Девушка с веслом: как чемпионка мира по гребле занимается на карантине

Многократная чемпионка мира и Европы в гребле на каноэ британка Мэллори Франклин на карантине тренируется во дворе своего частного дома в городке Чесхант в пригороде Лондона. Ранее Мэллори квалифицировалась на Олимпиаду-2020 в Токио, но из-за пандемии Игры перенесены на следующий год. Вместо Олимпиады у спортсменки – гребля на палетах и надувном шаре.
25-летняя Мэллори Франклин имеет 9 медалей чемпионатов мира – 4 золотые, 4 серебряные и одна бронзовая. Также британка – пятикратная чемпионка мира в юниорах, пятикратная чемпионка Европы среди взрослых и четырехкратная – среди юниоров. Мэллори – одна из главных претенденток на олимпийскую медаль в дисциплине C1.
Отметим, что Украина не получила лицензию на участие в Олимпиаде в гребном слаломе в дисциплине C1, мы должны были быть представлены только в категории K1.
Ранее мы рассказывали о таких находчивых атлетах:
- Кубинская триатлетка занимается на крыше своего дома
- Британская надежда на олимпийское "золото" – в квартире
- Чемпион Европы по гимнастике – в конюшне
- Звезда волейбола – на кухне с собакой
- Жо Мур на ферме, Иман Авдич – в теплице
- Легкоатлетка Дезири Хенри – на поле для гольфа
- Боксер Томми Уорд – на лужайке у дома
- Паралимпийская чемпионка – в гараже
- Чемпионка Англии устроила Олимпиаду на заднем дворе
- Шотландский регбист таскает колеса и висит на тракторе
Ранее мы писали, что бразильский атлет устроил сектор для толкания ядра на заброшенном участке. Смотрите, как тренируется чемпион Панамериканских игр Дарлан Романи:
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