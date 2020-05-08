Девушка с веслом: как чемпионка мира по гребле занимается на карантине

25-летняя Мэллори Франклин, одна из главный претенденток на "золото" в гребном слаломе, занимается в "заточении" на своем участке

Многократная чемпионка мира и Европы в гребле на каноэ британка Мэллори Франклин на карантине тренируется во дворе своего частного дома в городке Чесхант в пригороде Лондона. Ранее Мэллори квалифицировалась на Олимпиаду-2020 в Токио, но из-за пандемии Игры перенесены на следующий год. Вместо Олимпиады у спортсменки – гребля на палетах и надувном шаре.

25-летняя Мэллори Франклин имеет 9 медалей чемпионатов мира – 4 золотые, 4 серебряные и одна бронзовая. Также британка – пятикратная чемпионка мира в юниорах, пятикратная чемпионка Европы среди взрослых и четырехкратная – среди юниоров. Мэллори – одна из главных претенденток на олимпийскую медаль в дисциплине C1.

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Отметим, что Украина не получила лицензию на участие в Олимпиаде в гребном слаломе в дисциплине C1, мы должны были быть представлены только в категории K1.

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Ранее мы рассказывали о таких находчивых атлетах:

Ранее мы писали, что бразильский атлет устроил сектор для толкания ядра на заброшенном участке. Смотрите, как тренируется чемпион Панамериканских игр Дарлан Романи:

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