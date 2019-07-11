Сделать стартовой
25,7
28,84
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости спорта

Дилан Тенс стал победителем шестого этапа "Тур де Франс"

11 июля, 21:08

В желтой майке лидера поедет дальше Джулио Чикконе

Финиш Тенса
Финиш Тенса. Фото: AFP

Бельгийский велогонщик Дилан Тенс, выступающий за команду Bahrain-Merida, стал победителем шестого этапа "Тур де Франс". Он показал время 4 часа 29 минут 3 секунды. Этап протяженностью 160,5 км прошел между французскими городами Мюлуз и Планш-де-Бель-Фий.

Второе место занял итальянец Джулио Чикконе (4:29.14) из команды Trek-Segafredo. Третьим в гонке стал бельгиец Сандро Мёрис (4:30.08), представляющий Wanty-Gobert. 

Следующий этап протяженностью 230 км пройдет между французскими городами Бельфор и Шалон-сюр-Сон 12 июля.

В общем зачете лидирует Чикконе (23 часа 14 минут 55 секунд), на втором месте находится француз Жулиан Алафилипп (23:15.01), выступающий за команду Deceuninck – Quick Step, Тенс идет третьим (23:15.27). 

"Тур де Франс" проходит в 106-й раз, в этом году маршрут гонки проложен по территории Бельгии и Франции. Многодневка включает в себя 21 этап общей протяженностью в 3480,3 км. "Тур де Франс" завершится 28 июля. Победителем "Тур де Франс" – 2018 стал британский велогонщик команды Sky Томас Герайнт.

Ранее мы рассказывали о скандале в украинском велоспорте. Президент федерации велоспорта страны Александр Башенко, ранее уличенный в хамском обращении с чемпионкой Европейских игр Анной Соловей, настаивает, что она должна покинуть ряды сборной Украины из-за несанкционированного комментария в Facebook.

Напомним, Анну Соловей возмутило поздравление с ее победой спортивного чиновника, который, по мнению Анны, ничего для ее успеха на самом деле не сделал. Об этом она написала в соцсети. После чего глава Федерации велоспорта Украины Александр Башенко пригрозил спортсменке: "Аня, смотри, как мы будем обучаться, ты открыла рот, теперь ты будешь за это платить... Ездишь на моем велосипеде, ездишь в моей форме, на голове у тебя мой шлем, что ты еще хочешь, чтоб я тебя возил? Запомни, принцесса, будешь делать работу – примем тебя, будешь вонять – прогоним и не вспомним, как звали".

После этого известный украинский велогонщик Ярослав Попович потребовал отставки Александра Башенко. "В голову не приходит, как можно такое писать о спортсменах, которых ты должен поддерживать и помогать им. Для меня это всегда было нонсенсом", – заявил Попович.

Кстати, Ярослав Попович гостил в редакции "Сегодня":

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Велоспорт, Тур де Франс

Вы сейчас просматриваете новость " Дилан Тенс стал победителем шестого этапа "Тур де Франс"". Другие Новости спорта смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

ТАСС

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

Кого Зеленский поставил руководить СБУ

Что украинцы пишут о сериале "Чернобыль", снятом американцами

В Украине появится новый профессиональный праздник

Кокорину дали срок больше, чем убийце

Маму убил родной сын. Трагедия в семье вратаря-легенды из РФ

У Газманова обнаружили опухоль: что известно о недуге певца

Джулиани советует Зеленскому не тянуть с расследованием

Зеленский прокомментировал назначение главы Одесской ОГА

Малоизвестные красивые актрисы казахстанского кино

Песков раскрыл планы Путина относительно встречи с Зеленским

Даже 1 финик вызывает необратимый процесс в организме

Мощный гидравлический дровокол SCHEPPACH HL 650 Германия + масло

Украинские клубы готовятся к старту сезона: результаты всех спаррингов команд Премьер-лиги

Сегодня, 21:38

Клубы украинской Премьер-лиги проводят товарищеские поединки накануне старта сезона в чемпионате Украины

Все о Кубке Африки-2019: расписание и результаты матчей, вся сетка турнира вплоть до финала

Сегодня, 00:06

Салах, Мане, Марез и другие звезды африканского футбола сражаются за континентальный трофей

Онлайн-таблица трансферов чемпионата Украины

Вчера, 20:35

Все изменения в составах представителей украинской Премьер-лиги

Минус 12 кг красоты: от какой шикарной груди отказалась соперница Свитолиной ради теннисной карьеры

9 июля, 22:49

Румынка Симона Халеп пожертвовала своей завораживающей "шестеркой", чтобы быть более мобильной на корте

"Чот ты медленный стал": Усик напугал своих болельщиков первой тренировкой после травмы

9 июля, 17:12

По мнению подписчиков Александра, от его былой феноменальной скорости не осталось и следа

Зеленский предложил отменить норму в 60 дней для получения пенсий

Почему у вас возникают пигментные пятна и как от них избавиться

За 15 минут в обеденный перерыв. Как 65 лет назад подарили Крым
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь