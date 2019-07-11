Дилан Тенс стал победителем шестого этапа "Тур де Франс"

В желтой майке лидера поедет дальше Джулио Чикконе

Финиш Тенса. Фото: AFP

Бельгийский велогонщик Дилан Тенс, выступающий за команду Bahrain-Merida, стал победителем шестого этапа "Тур де Франс". Он показал время 4 часа 29 минут 3 секунды. Этап протяженностью 160,5 км прошел между французскими городами Мюлуз и Планш-де-Бель-Фий.

Второе место занял итальянец Джулио Чикконе (4:29.14) из команды Trek-Segafredo. Третьим в гонке стал бельгиец Сандро Мёрис (4:30.08), представляющий Wanty-Gobert.

Следующий этап протяженностью 230 км пройдет между французскими городами Бельфор и Шалон-сюр-Сон 12 июля.

В общем зачете лидирует Чикконе (23 часа 14 минут 55 секунд), на втором месте находится француз Жулиан Алафилипп (23:15.01), выступающий за команду Deceuninck – Quick Step, Тенс идет третьим (23:15.27).

"Тур де Франс" проходит в 106-й раз, в этом году маршрут гонки проложен по территории Бельгии и Франции. Многодневка включает в себя 21 этап общей протяженностью в 3480,3 км. "Тур де Франс" завершится 28 июля. Победителем "Тур де Франс" – 2018 стал британский велогонщик команды Sky Томас Герайнт.

Ранее мы рассказывали о скандале в украинском велоспорте. Президент федерации велоспорта страны Александр Башенко, ранее уличенный в хамском обращении с чемпионкой Европейских игр Анной Соловей, настаивает, что она должна покинуть ряды сборной Украины из-за несанкционированного комментария в Facebook.

Напомним, Анну Соловей возмутило поздравление с ее победой спортивного чиновника, который, по мнению Анны, ничего для ее успеха на самом деле не сделал. Об этом она написала в соцсети. После чего глава Федерации велоспорта Украины Александр Башенко пригрозил спортсменке: "Аня, смотри, как мы будем обучаться, ты открыла рот, теперь ты будешь за это платить... Ездишь на моем велосипеде, ездишь в моей форме, на голове у тебя мой шлем, что ты еще хочешь, чтоб я тебя возил? Запомни, принцесса, будешь делать работу – примем тебя, будешь вонять – прогоним и не вспомним, как звали".

После этого известный украинский велогонщик Ярослав Попович потребовал отставки Александра Башенко. "В голову не приходит, как можно такое писать о спортсменах, которых ты должен поддерживать и помогать им. Для меня это всегда было нонсенсом", – заявил Попович.

Кстати, Ярослав Попович гостил в редакции "Сегодня":

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