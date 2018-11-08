Днепр может принять чемпионат мира по гребле на каноэ

Сегодня, 16:57

Об этом сегодня заявил министр молодежи и спорта Игорь Жданов

Игорь Жданов и другие участники встречи. Фото facebook.com/zhdanovihor
Игорь Жданов и другие участники встречи. Фото facebook.com/zhdanovihor

Сегодня на своей странице в социальной сети Facebook министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов, который на днях подписал приказ о присвоении дзюдоистке Дарье Белодед и теннисистке Элине Свитолиной звания Заслуженный мастер спорта Украины, дал анонс возможного проведения в нашей стране чемпионата мира по гребле на каноэ.

"Украина – страна международных турниров! Это уже не одиночные случаи, а позитивная тенденция, – написал министр. – Все больше международных федерация по видам спорта проявляют интерес к нашему государству, как месту потенциального проведения чемпионатов мира и Европы.

Очередным доказательством тому является рабочая встреча с делегацией Международной федерации каноэ. Обсудили с первым вице-президентом организации Томасом Конецко и представителями национальной федерации каноэ перспективы проведения чемпионата мира в Украине в 2023 или 2024 году.

Международная федерация рассматривает возможность проведения соревнований в Днепре. Также мы обсудили планы реконструкции гребного канала в Днепре, чтобы привести его в соответствие к требованиям мирового уровня. Сейчас ждем официального обращения Международной федерации каноэ относительно предоставления Украине права на проведение соответствующих соревнований".

Напомним, что ранее сборная Украины вернулась с III летних Юношеских Олимпийских игр с большим количеством медалей. В аэропорту Борисполь их встречали громкими аплодисментами, с шариками, цветами и плакатами.

А гребец Эдуард Шеметило рассказал "Сегодня" о советах Юрия Чебана, особенностях гребного марафона и участии в соревнованиях "драконов".
Гребля, Игорь Жданов, чемпионат мира по гребле

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