До чего техника дошла! Чемпионат мира по гребле состоится в виртуальном формате

Участники будут соревноваться в режиме реального времени

Елена Буряк на гребном тренажере

Международная федерация гребли сделала неожиданное заявление: следующий чемпионат мира по гребле в закрытых помещениях пройдет в виртуальном формате. Принять участие смогут все владельцы тренажера Concept2 static. Тренажер будет передавать показатели, а организаторы сравнят результаты участников соревнований. Ранее мы сообщали, что в Украине завершился первый кибертурнир по баскетболу

Предполагается, что турнир будет состоять из нескольких раундов, а в финале пройдут "живые виртуальные заезды". Участники будут соревноваться в режиме реального времени. Финал предварительно состоится 27 и 28 февраля 2021 года. Но окончательные правила соревнований еще подлежат утверждению.

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Елена Буряк на гребном тренажере

"FISA намеревается провести честный и справедливый турнир, доступ к которому будет открыт для участников со всего мира", — цитирует президента организации Жан-Кристоффа Роллана Inside the Games.

Мы также рассказывали, как паралимпийская чемпионка на карантине тренируется в гараже и в саду возле дома.

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