До Фелпса рукой подать: Светлана Ромашина выиграла 20-е "золото" чемпионата мира

За свою карьеру синхронистка не потерпела ни одного поражения во всех турнирах, в которых участвовала

Светлана Ромашина на чемпионате мира. Фото: AFP

Российская синхронистка Светлана Ромашина завоевала золотую медаль в произвольной программе на чемпионате мира по водным видам спорта в Кванджу. Ромашина получила за программу "Кармен" 97,1333 балла. Второе место заняла испанка Она Карбонель (94,5667), третьей стала японка Юкико Инуи (93,2000).

Ромашина завоевала 20-ю золотую медаль чемпионатов мира, опередив по числу побед соотечественницу Наталью Ищенко (19). Рекордсменом по количеству золотых медалей чемпионатов мира является американский пловец Майкл Фелпс (26).

29-летняя Ромашина является пятикратной олимпийской чемпионкой, 20-кратной чемпионкой мира и 10-кратной чемпионкой Европы. На ее счету ни одного поражения во всех турнирах, в которых она принимала участие. После Олимпийских игр 2016 года спортсменка взяла паузу в карьере в связи с рождением ребенка. В прошлом году она возобновила карьеру.

Ранее сборная Украины по синхронному плаванию впервые в своей истории завоевала "золото" чемпионата мира по водным видам спорта в корейском Кванджу. Украинки первенствовали в дебютном для чемпионов мира виде программы – хайлайтах.

Кроме того, на чемпионате мира "бронзу" в соревнованиях дуэтов выиграли Марта Федина и Анастасия Савчук.



Марта Федина и Анастасия Савчук. Синхронное плавание. Видео – FINA

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " До Фелпса рукой подать: Светлана Ромашина выиграла 20-е "золото" чемпионата мира". Другие Новости спорта смотрите в блоке "Последние новости"