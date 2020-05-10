Дочь Олега Блохина поздравила работающих мам невероятно забавным видео со своей малышкой

Дочка обладателя "Золотого мяча"-1975 Олега Блохина и чемпионки мира по художественной гимнастике Ирины Дерюгиной – пожалуй, это самая звездная пара в истории украинского спорта – на своей странице в Instagram опубликовала трогательное поздравление с Днем матери. В нем Ириша Блохина показала забавное видео уже с участием своей дочки Жаклин.

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"С Днем матери всех работающих мам! – написала Ириша Блохина, которая растит двух дочек и при этом является старшим тренером сборной Украины по художественной гимнастике. – Я выросла в спортзале с моей мамой... Художественная гимнастика была моей жизнью с первого дня... Теперь история повторяется. Я работающая мама с двумя детьми, и они сейчас тоже тренируются со мной в спортзале или обучаются онлайн. Долистайте до конца, вас ждет забавное видео", – призвала фолловеров Ириша Блохина, показав архивные кадры, как ее дочка Жаклин "уверенно" смазывает плечо бронзовой призерке Олимпиады-2016 Анне Ризатдиновой

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Отметим, что Ириша Блохина – замужем за сыном президента Федерации биатлона Украины Владимира Брынзака Алексеем. В 2014 году у них родилась дочь Жаклин, которую они любя называют Джеки, а летом 2018-го у Джеки появилась сестренка Габриэль.

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