Дочь олимпийской чемпионки Валентины Растворовой сообщила о смерти матери

Чемпионка летних Олимпийских игр-1960 в Риме советская рапиристка Валентина Растворова скончалась на 86-м году жизни. О смерти знаменитой советской спортсменки сообщила на своей странице в сети Facebook ее дочь Елена Гришина.

"Навсегда в моем сердце. RIP 17.06.1933-24.08.201", – написала Гришина под фотографией матери.

Помимо золотой медали в командной рапире на Олимпиаде в Риме Растворова выиграла "серебро" в индивидуальной рапире, а на Играх в Токио-1964 завоевала "серебро" в командных соревнованиях. Кроме того, Растворова пять раз занимала высшую ступень пьедестала на чемпионатах мира.

Ранее в июне знаменитая американская баскетболистка умерла в 56 лет. Причиной смерти Энн Донован стала сердечная недостаточность.

Также в 2018 году мы писали о смерти легендарной теннисистки Марии Буэно. Семикратная победительница турниров серии "Большого шлема" в одиночном разряде скончалась в одной из больниц Сан-Паулу, где проходила лечение от онкологического заболевания, в возрасте 78 лет. В 1978 году Буэно была введена в Международный зал славы тенниса в Ньюпорте. В честь спортсменки назвали центральный корт олимпийского теннисного центра в Рио-де-Жанейро, на котором проходили матчи Олимпиады-2016.

Напомним, что три года назад умерла 18-кратная победительница Australian Open Тельма Лонг.